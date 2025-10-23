Prabhas - Anushka: బాహుబలి కాకుండా ప్రభాస్, అనుష్క కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రాలు ఇవే..

Prabhas - Anushka Hit Pair: టాలీవుడ్ సహా ప్యాన్ ఇండియా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ ప్రభాస్.. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ లేడీ బ్యాచిలర్ అనుష్క శెట్టిలు అని చెప్పాలి. వీళ్లిద్దరు కలిసి బాహుబలి సహా పలు సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు.
Prabhas - Anushka Hit Pair:ప్రభాస్ అభిమానులు మాత్రం ఈ పుట్టినరోజైన తన పెళ్లికి సంబంధించిన ప్రకటన చేస్తారని ఆయన అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అనుష్క శెట్టిని చేసుకుంటే చూడాలనే కోరిక అభిమానుల్లో ఉంది.
ఈ తరంలో ప్రభాస్, అనుష్క ది హిట్ పెయిర్ అని చెప్పాలి. వీళ్లిద్దరి కలయికలో దాదాపు 4 చిత్రాలొచ్చాయి. అందులో బిల్లా యావరేజ్ గా నిలుస్తే మిగిలిన మూడు చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి.
బిల్లా.. ప్రభాస్, అనుష్క శెట్టి తొలిసారి కలిసి ‘బిల్లా’ సినిమాలో కలిసి నటించారు. మెహర్ రమేశ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని తమ ఓన్ ప్రొడక్షన్స్ గోపీకృష్ణా బ్యానర్ లో తెరకెక్కడం విశేషం. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ పెదనాన్న కృష్ణంరాజు కూడా నటించడం విశేషం.
మిర్చి.. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ కు చెందిన యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిర్చి’. ఈ సినిమాలో మరోసారి తెరను పంచుకున్నారు అనుష్క శెట్టి, ప్రభాస్. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
బాహుబలి 1 -- రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్, అనుష్క శెట్టిలు కలిసి నటించిన చిత్రం ‘బాహబలి 1’. ఈ సినిమాలో వీళ్ల కాంబినేషన్ లో కొన్ని సీన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి.
బాహుబలి 2 - ప్రభాస్, అనుష్కల జోడికి ప్యాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులు సాహో అంటూ సలాం కొట్టారు. ఈ చిత్రం భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
ప్రభాస్, అనుష్క .. ఇక ప్రభాస్ సరసన బాహుబలి సిరీస్ లో భార్యగా.. తల్లిగా నటించడం విశేషం. అమరేంద్ర బాహుబలి భార్యగా.. మహేంద్ర బాహుబలికి తల్లిగా నటించింది. ఈ నెల 31న బాహుబలి ఎపిక్ పేరుతో రెండు పార్టులు కలిపి రాబోతుంది.
ప్రభాస్, అనుష్క శెట్టిల కాంబినేషన్ లో సినిమా వస్తే చూడాలనే కోరిక అభిమానుల్లో ఉంది. త్వరలో వీళ్లిద్దరు వెండితెరపై జోడిగా కనిపిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి.