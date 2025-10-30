Prabhas: ప్రభాస్ కనీసం నన్ను గుర్తు కూడా పట్టలేదు.. పదిసార్లు సారీ చెప్పాడు.. ఫౌజీ గురించి రాహుల్ రవీంద్రన్..

Prabhas Fauji : వరస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో దూసుకుపోతున్నారు ప్రభాస్. ఈ క్రమంలోనే త్వరలోనే హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో రానున్న.. ఫౌజీ చిత్రంలో కూడా కనిపించనున్నారు. సీతారామం తరువాత ఈ దర్శకుడు నుంచి వస్తున్న సినిమా కావటంతో.. ఈ చిత్రంపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి…
ప్రభాస్ హీరోగా రాబోతున్న..ఫౌజీ సినిమాపై ఇప్పటికే అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు అనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమై.. మధ్య దశలో కొనసాగుతోంది.
ఇక ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ తో పాటు ఎంతోమంది నటి నటులు నటిస్తున్నారు.. ఒక ముఖ్య పాత్రలో రాహుల్ రవీంద్రన్ కూడా కనిపించనున్నారు. ఈ క్రమంలో రాహుల్ తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్ గురించి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఈ సినిమా మొదటి రోజు షూటింగ్ లో.. రాహుల్ ఆ సినిమాకి సంబంధించిన మేకప్ వేసుకొని సీన్ చెయ్యడానికి వెళ్లారు అంట. ఆ సీన్ లో రాహుల్ ప్రభాస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంట.. అయితే వెళ్లిన తర్వాత ప్రభాస్ దర్శకుడిని.. ఇతన్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది కానీ గుర్తు రావట్లేదు అని అన్నాడంట.
వెంటనే డైరెక్టర్ హను రాహుల్ ని ప్రభాస్ దగ్గరికి తీసుకుపోయి ఇతను అందాల రాక్షసి హీరో అని పరిచయం చేశారంట. వెంటనే ప్రభాస్ రాహుల్ రవీంద్రన్ కదా.. సారీ అండి ఏంది మీరు మిల్క్ బాయ్ లాగా ఉంటారు.. ఈ గెటప్ ఏంటి అని అడగగానే.. వెంటనే రాహుల్ ఈ సినిమాలో ఒక పాత్ర కోసం ఇలా గెటప్ వేసుకున్నానని చెప్పారంట.
ఇక అప్పటినుంచి ప్రభాస్ ఆ షూటింగ్ జరుగుతుందంట సేపు ప్రతి పది నిమిషాలకి ఒకసారి రాహుల్ దగ్గరకి వచ్చి.. మీరేం అనుకోలేదు కదా సారీ నేను గుర్తు పట్టని అందుకు అని చెబుతూనే ఉందిన్నారంట. ఈ విషయాన్ని రాహుల్ చెబుతూ.. ప్రభాస్ ప్రవర్తన గురించి మెచ్చుకున్నారు.