Prabhas: ప్రభాస్ పుట్టినరోజు అభిమానులకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రెబల్ స్టార్ పెళ్లి ఫిక్స్..!

Prabhas Marriage: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కి ఈ రోజుతో 45 సంవత్సరాలు వచ్చాయి.. నాలుగు పదులు దాటి ఐదు సంవత్సరాలు కావస్తున్న ఇంకా ఈ హీరో ఇప్పటివరకు పెళ్లి ఊసు మాత్రం అస్సలు ఎత్తలేదు. అందుకే ప్రభాస్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారా అనే విషయంపై ఎన్నో రోజుల నుంచి చర్చ సాగుతోంది.. ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ అభిమానులకు ఒక శుభవార్త వినిపిస్తోంది..
ప్రభాస్ ఈ రోజున తన పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈరోజు ప్రభాస్ కి 45వ పుట్టినరోజు కావడం విశేషం. అయితే ఇంత వయసు వచ్చినా కానీ ఈ హీరో ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోకపోవడం మాత్రం.. ఎంతోమంది అభిమానులకు నిరాశ కలిగిస్తున్న విషయం.
నాలుగు పదుల వయసు దాటి దాదాపు 5 సంవత్సరాలు కావస్తున్న.. ప్రభాస్ ఇంకా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవడం లేదు అని ఆయన అభిమానులు తెగ కంగారుపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ అభిమానులకు ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఓ గుడ్ న్యూస్ వినిపించే ఆలోచన ఉంది అన్నట్టు సమాచారం.
ఎన్నో రోజుల నుంచి ప్రభాస్ అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్న ప్రభాస్ పెళ్లి త్వరలోనే జరగనుంది అంట. ఈ సంవత్సరంలోనే ప్రభాస్ కి పెళ్లి చెయ్యాలి అని ప్రభాస్ పెద్దమ్మ శ్యామలాదేవి గారు ఫిక్సయినట్టు తెలుస్తోంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రభాస్ పేరు మీద కొన్ని పూజలు కూడా జరిపిస్తున్నారంట.
అంతేకాకుండా ప్రభాస్ పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి.. బిజినెస్ మాన్ కూతురు అని కూడా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ విషయాలు.. ఏవి కూడా ఇంకా అధికారికంగా వెలువడలేదు.
ఇక ఇదే కానీ నిజమైతే.. ప్రభాస్ అభిమానుల ఆనందానికి హద్దు హవదలు ఉండవు. అయితే ఈ విషయాన్ని ప్రభాస్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈరోజు తెలుపుతారా లేకపోతే.. అన్ని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత తెలుపుతారా అన్న..విషయం మాత్రం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంటుంది.