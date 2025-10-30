English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Prabhas: ప్రభాస్‌ పెళ్లి కాకపోవడానికి కారణం ఇదే.. బాలకృష్ణ హీరోయిన్‌తో డీప్ లవ్‌లో డార్లింగ్?

Prabhas: ప్రభాస్‌ పెళ్లి కాకపోవడానికి కారణం ఇదే.. బాలకృష్ణ హీరోయిన్‌తో డీప్ లవ్‌లో డార్లింగ్?

Prabhas Deep Love With Star Heroine: సినీ పరిశ్రమలో మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచిలర్‌గా ఉన్న స్టార్‌ నటుడు ప్రభాస్‌. సినీ ఇండస్ట్రీలో అతడి సినిమాల కన్నా ప్రభాస్‌ పెళ్లిపైనే నిత్యం చర్చ జరుగుతుంటుంది. తాజాగా ప్రభాస్‌ ప్రేమ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.
సినీ పరిశ్రమ ప్రభాస్‌ పెళ్లి గురించి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. 46 ఏళ్ల ప్రభాస్‌ పెళ్లి ఎప్పుడు అని నిత్యం చర్చ జరుగుతుంటుంది. తాజాగా ప్రభాస్‌ బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్‌తో ప్రేమాయణం నడిపించాడని.. అందుకే ఇన్నాళ్లుగా పెళ్లి చేసుకోలేదని పుకార్లు వస్తున్నాయి. 

గతేడాది కల్కి సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ పొందిన నటుడు ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'ది రాజా సాబ్'గా డిసెంబర్‌లో రానున్నాడు. మారుతీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న హర్రర్ థ్రిల్లర్ కామెడీ చిత్రంలో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. స్పిరిట్, ఫౌజీ, సాలార్ 2, కల్కి 2 వంటి చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టులతో ప్రభాస్‌ బిజీగా ఉన్నాడు.

ప్రభాస్‌కు దేశంలోని అనేక సినీ పరిశ్రమల్లో చాలా పరిచయాలు ఉన్నాయి. బాలీవుడ్ బ్యూటీ రవీనా టాండన్‌తో ప్రభాస్‌కు పరిచయం ఉంది. ఆమెతో ఎంతలా అంటే క్రష్‌ (కొరికేయాలనేంత ఇష్టం). ఈ విషయాన్ని ప్రభాస్‌ గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నాడు.

బాలీవుడ్‌ నటి రవీనా టాండన్ విషయమై గతంలో 'సాహో' సినిమా ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభాస్ బాలీవుడ్ టాక్ షోలో మాట్లాడాడు. 'రవీనా టాండన్‌ నా మాజీ ప్రియురాలు' అని ప్రభాస్‌ ప్రకటించాడు. ఇది విని అక్కడివారు ఆశ్చర్యపోయారు.

'నేను చిన్నప్పుడు రవీనా టాండన్‌ సినిమాలను చూసిన తర్వాత ఆమెపై నాకు క్రష్ ఏర్పడింది. అందుకే నేను ఆమెను నా మాజీ ప్రియురాలు అని పిలిచా' అని ప్రభాస్‌ ఆ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపాడు. అది చెబుతూనే తనకు నిజంగా గర్ల్‌ఫ్రెండ్స్ ఎవరూ లేరని ప్రభాస్‌ ప్రకటించాడు. రవీనా భర్త అనిల్ తడానీ తనకు చాలా మద్దతుగా ఉన్నారని ప్రభాస్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

ప్రభాస్‌కు నచ్చిన 53 ఏళ్ల రవీనా టాండన్ ఎవరో కాదు ఒకప్పుడు అగ్ర హీరోయిన్‌గా కొనసాగారు. బాలకృష్ణతో నటించిన రవీనా టాండన్‌ తెలుగులో 'ఆకాష్ వీధి', 'బంగారు బుల్లోడు', 'పాండవులు పాండవులు తుమ్మెద' తదితర సినిమాల్లో నటించింది.

