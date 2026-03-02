Prabhas: అంబానీ ఫ్యామిలీని మించిన ప్రభాస్ కుటుంబ ఆస్తులు విలువ ఏంటంటే..?

Prabhas Networth
ప్రభాస్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలోనే అత్యంత గుర్తింపు ఉన్న హీరోల్లో ఒకరు. టాలీవుడ్ నుంచి పాన్ ఇండియా స్థాయికి ఎదిగిన ఆయన పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినిపిస్తోంది. సినిమాల విషయంలో ప్రభాస్ ఎంత పెద్ద స్టార్యితే..ఆయన కుటుంబ నేపథ్యం కూడా అంతే గొప్పదని చాలా మందికి తెలియదు. ప్రభాస్ కుటుంబం గురించి బయటకు ఎక్కువగా మాట్లాడరు. కానీ వారి గతం గురించి తెలిసితే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యమే.
ప్రభాస్ది భీమవరం ప్రాంతానికి చెందిన రాజుల వంశం. ఆయన తాతలు, ముత్తాతలు ఒకప్పుడు పెద్ద సంస్థానాలను పాలించారనే మాటలు వినిపిస్తుంటాయి. అప్పట్లో ప్రభాస్ కుటుంబం ఆధీనంలో అనేక గ్రామాలు, విస్తారమైన వ్యవసాయ భూములు ఉండేవని చెబుతారు. ఇవి వేల ఎకరాలు కాదు, లక్షల ఎకరాల వరకు విస్తరించాయని కొందరు పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఆ భూముల్లో పంటలు పండించి, ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం చేసేవారని సమాచారం.
ఈ కుటుంబం ప్రత్యేకత ఏంటంటే, సంపద ఉన్నా దానిని తమ దగ్గరే దాచుకోలేదు. వీళ్లకు అప్పట్లోనే దాదాపు 4వేల కోట్ల పైన ఆస్తి ఉండేదంట. కానీ అవసరంలో ఉన్నవారికి భూములు, డబ్బులు, ఆహారం అందించేవారట. ఎవరు ఏం అడిగినా కాదనకుండా ఇవ్వడం వారి అలవాటని చెబుతారు. ఇలా అనేక దానధర్మాల కారణంగా కాలక్రమేణా ఎక్కువ ఆస్తులు కుటుంబం చేతుల నుంచి వెళ్లిపోయాయని తెలుస్తోంది. ఒక దశలో వేల ఎకరాలు ఉన్న కుటుంబం, తర్వాత చాలా తక్కువ భూమితోనే మిగిలిందని కథనాలు ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ప్రభాస్ కుటుంబానికి ఉన్న భూములు వంద ఎకరాల లోపే ఉంటాయని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ సంపాదన అంతా ఆయన సినిమాల ద్వారా వచ్చినదే. రాజుల వంశం నుంచి వచ్చినా, ఆయన తన కష్టంతోనే స్టార్గా ఎదిగారు. అదే విషయం ఆయనను అభిమానులకు ఇంకా దగ్గర చేస్తోంది.
ఒకవేళ అప్పట్లో ప్రభాస్ కుటుంబం వద్ద ఉన్న లక్షల ఎకరాల భూములు ఇప్పటికీ ఉండి, వాటిని అభివృద్ధి చేసి ఉంటే, ఆస్తుల విలువ పరంగా ముఖేష్ అంబానీ కుటుంబాన్ని కూడా మించిపోయేవారేమో అని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. కానీ ప్రభాస్ కుటుంబం సంపదకన్నా మానవత్వాన్ని ఎక్కువగా విలువిచ్చింది. అదే వారి నిజమైన గొప్పతనం.
ఇప్పటికీ ప్రభాస్ గురించి తెలిసినవారు ఒక మాట చెబుతారు. ఆయన చాలా సింపుల్, దానశీలి, సహాయం చేయడంలో ముందుంటారు. ఇది ఆయన కుటుంబ సంప్రదాయం నుంచే వచ్చిన లక్షణం అని చెప్పవచ్చు. రాజుల వంశం అయినా, సాధారణ మనుషుల్లా జీవించడం, మంచి మనసుతో ముందుకు వెళ్లడం ప్రభాస్ కుటుంబాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతోంది.