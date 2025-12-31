Prabhas: అడ్రస్ ఇవ్వటంతో దర్శకుడికి ఏకంగా అలాంటి ప్యాకెట్లు పంపించిన ప్రభాస్ అభిమానులు

Prabhas Fans: ‘రాజాసాబ్’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో దర్శకుడు మారుతి తన ఇంటి అడ్రస్ చెప్పడంతో.. అది కాస్త ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. సినిమా నచ్చకపోతే తన ఇంటికి వచ్చి అడగొచ్చని మారుతి చెప్పిన మాటలను ప్రభాస్ అభిమానులు ఓ సరదా మార్గంలో తీసుకుని… ఆయన ఇంటికి కొన్ని పార్సెల్ల్స్ పంపించి షాక్ ఇచ్చారు. ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
‘రాజాసాబ్’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో దర్శకుడు మారుతి మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఈవెంట్లో మారుతి చాలా భావోద్వేగంగా మాట్లాడాడు. ఇప్పటివరకు తాను చేసిన సినిమాలు చిన్న, మిడ్ రేంజ్లోనే ఉండగా… అలాంటి తనకు ప్రభాస్ లాంటి స్టార్ హీరో అవకాశం ఇవ్వడం చాలా పెద్ద విషయం అని చెప్పాడు. ఆ అవకాశాన్ని వృథా చేయకుండా, ‘రాజాసాబ్’ కోసం తాను ఎంతో కష్టపడినట్టు స్పష్టంగా కనిపించింది.
ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ మారుతి సినిమా గురించి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కనిపించాడు. సినిమా ఒక్క శాతం కూడా ప్రేక్షకులను నిరాశపరచదని ధైర్యంగా చెప్పాడు. అంతేకాదు, సినిమా నచ్చకపోతే తన ఇంటికి వచ్చి అడగొచ్చని తన అడ్రస్ కూడా చెప్పడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సాధారణంగా దర్శకులు ఇలా చెప్పడం చాలా అరుదు.
ఈ క్రమంలో మారుతి చెప్పిన అడ్రస్ను ప్రభాస్ అభిమానులు ఓ ప్రత్యేకమైన విధంగా వాడుకున్నారు. ‘రాజాసాబ్’ ట్రైలర్ చూసి బాగా ఇంప్రెస్ అయిన అభిమానులు… మారుతి ఇంటికి బిరియానీలు పార్సిల్ చేయించారు. ఇది మారుతిని ఎంతో ఆనందపరిచింది. ఆ బిరియానీ ప్యాకెట్ల ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ప్రభాస్ అభిమానులకు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు. అలాగే జనవరి 9న తనవైపు నుంచి రివర్స్ ట్రీట్ ఇస్తానని కూడా సరదాగా అన్నాడు. Meerentraaa intha violent ga unnaru… Address ichindi vere daniki Meeru ila kooda vaadeskuntunnaru 🤣🤣 https://t.co/8EJ1KZhH9y — The RajaSaab (@rajasaabmovie) December 30, 2025
ఈ విషయం మీద ‘రాజాసాబ్’ సినిమా సోషల్ మీడియా అకౌంట్ కూడా స్పందించింది. “అడ్రస్ ఎందుకు ఇచ్చారు… అభిమానులు దాన్ని ఎందుకు వాడారు” అంటూ ఫన్నీ కామెంట్ పెట్టింది. దీంతో ఈ విషయం మరింత వైరల్ అయింది.
ప్రభాస్ తనతో పని చేసే వాళ్లకు కడుపు నిండా భోజనం పెట్టడంలో ముందుంటాడని.. ఇప్పటికే పేరు ఉంది. ఇప్పుడు మారుతికి బిరియానీలు పంపిన అభిమానులను చూసి… ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కూడా తమ హీరో లక్షణాలే అనుసరిస్తారని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.