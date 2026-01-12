English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prabhas Faria Abdullah: డార్లింగ్ ప్రభాస్‌ను అన్న అని పిలిచిన ఏకైక హీరోయిన్.. ఆమె ఎవరో తెలుసా?

Faria Abdullah Calls Prabhas As Anna: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఆయనను 'డార్లింగ్' అని ప్రేమగా పిలుచుకుంటారు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్లు సైతం ప్రభాస్ సరసన ఒక్క సినిమాలో నటించినా చాలు అని కోరుకుంటారు. కానీ, ఒక టాలీవుడ్ యంగ్ హీరోయిన్ మాత్రం అందరికీ భిన్నంగా ప్రభాస్‌ను 'అన్న' అని పిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఆమె మరెవరో కాదు.. 'జాతిరత్నాలు' సినిమాతో ఓవర్ నైట్ స్టార్‌డమ్ తెచ్చుకున్న పొడుగుకాళ్ల సుందరి ఫరియా అబ్దుల్లా. తన మొదటి సినిమాతోనే చిట్టిగా ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకున్న ఈ భామ, ఒక సందర్భంలో ప్రభాస్‌పై తనకున్న గౌరవాన్ని ఈ విధంగా చాటుకుంది.

గతంలో ఫరియా అబ్దుల్లా ఒక ప్రముఖ బుల్లితెర షోలో పాల్గొంది. ఈ క్రమంలో యాంకర్ శ్రీముఖి ఆమెను "మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు?" అని ప్రశ్నించింది. దానికి ఫరియా తడుముకోకుండా "ప్రభాస్ అన్న" అని బదులిచ్చింది.

హీరోయిన్లు సాధారణంగా హీరోలను పేరుతో పిలవడమో లేదా సార్ అని సంబోధించడమో చేస్తుంటారు. కానీ ఫరియా ఇలా 'అన్న' అనగానే పక్కనే ఉన్న శ్రీముఖి షాక్ అయ్యింది. వెంటనే స్పందిస్తూ.. "నీకు ఆయన అన్న కావచ్చు కానీ, నాకు మాత్రం కేవలం ప్రభాస్ మాత్రమే" అంటూ సరదాగా కౌంటర్ ఇచ్చింది. అప్పట్లో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యింది.

మరోవైపు తొలి సినిమా 'జాతిరత్నాలు' తర్వాత ఫరియాకు ఆ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చే పాత్రలు పడలేదు. పలు సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఈ ముద్దుగుమ్మ తన కెరీర్‌లో మరో బిగ్ హిట్ కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది. ప్రభాస్ వంటి స్టార్ హీరోపై ఆమె చూపించిన ఈ ప్రత్యేక గౌరవం ఇప్పటికీ అభిమానుల మధ్య చర్చనీయాంశంగానే ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం ప్రభాస్ వరుస ప్రాజెక్టులతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన హీరోగా నటించిన 'ది రాజా సాబ్' చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. హారర్-కామెడీ నేపథ్యంలో మారుతి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ లుక్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. 

ప్రభాస్ ఇప్పటికే 'ఫౌజీ' షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొని.. ప్రస్తుతం 'స్పిరిట్' సినిమా షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. అది పూర్తవ్వగానే 'కల్కి 2', 'సలార్ 2' సినిమాలు పట్టాలెక్కే ఛాన్స్ ఉంది.

