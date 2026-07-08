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Fauzi: ప్రభాస్ ఫౌజీ షూటింగ్‌లో కలకలం.. నటుడిని కాటేసిన విషపురుగు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 08, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:37 PM IST

Fauzi:ప్రభాస్ నటిస్తున్న 'ఫౌజీ' సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ప్రముఖ నటుడు రాజేష్ శర్మకు విషపురుగు కాటేసినట్లు వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆయనకు జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడడంతో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ఘటనపై చిత్రబృందం నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

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ప్రభాస్ ఫౌజీ షూటింగ్

పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న 'ఫౌజీ' సినిమా షూటింగ్‌లో ఊహించని ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఇదే సమయంలో ప్రముఖ బాలీవుడ్, బెంగాలీ నటుడు రాజేష్ శర్మకు విషపురుగు కాటేసినట్లు వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

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రాజేష్ శర్మ

 సమాచారం ప్రకారం, షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో రాజేష్ శర్మను ఒక విషపురుగు కాటేసిందని తెలుస్తోంది. అనంతరం ఆయనకు జ్వరం రావడంతో పాటు శ్వాస తీసుకోవడంలో కూడా ఇబ్బంది ఏర్పడినట్లు చెబుతున్నారు. దీంతో వెంటనే వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందిస్తున్నారని సమాచారం. అయితే ఈ ఘటనపై చిత్రబృందం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల కాలేదు.

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రాజేష్ శర్మ ఆరోగ్యం

ఈ ఘటనతో షూటింగ్ స్పాట్‌లో కొంతసేపు ఆందోళన నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం రాజేష్ శర్మ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, వైద్యులు అవసరమైన చికిత్స అందిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అభిమానులు కూడా ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు.  

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విషపురుగు కాటు

ఇక ప్రభాస్ నటిస్తున్న 'ఫౌజీ' సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి ఈ చిత్రాన్ని పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ కొత్త లుక్‌లో కనిపించబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. షూటింగ్ కూడా శరవేగంగా కొనసాగుతోంది.తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ నెల 10 నుంచి ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన భారీ సెట్‌లో సినిమాలోని అత్యంత కీలకమైన ఇంటర్వెల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ను చిత్రీకరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సన్నివేశం సినిమాకు ప్రధాన మలుపుగా ఉండబోతుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

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రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ

ఇప్పటికే 'ఫౌజీ' షూటింగ్ సమయంలో కొన్ని అనుకోని ఘటనలు చోటు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. గతంలో షూటింగ్‌కు వెళ్తున్న యూనిట్ వాహనం ప్రమాదానికి గురైన సంఘటన కూడా వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు రాజేష్ శర్మకు విషపురుగు కాటేసినట్లు వచ్చిన వార్త మరోసారి ఈ సినిమా షూటింగ్‌పై చర్చకు దారి తీసింది.అయితే ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న సమాచారం గురించి చిత్రబృందం అధికారికంగా స్పందించే వరకు పూర్తి వివరాల కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంది. అధికారిక ప్రకటన వెలువడిన తర్వాతే ఈ ఘటనపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Prabhas
Fauji
Fauji movie
Prabhas Fauji
Rajesh Sharma
Rajesh Sharma health
poisonous insect bite

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