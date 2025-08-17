Prabhas: ఘనంగా ప్రభాస్ కి కాబోయే భార్య పుట్టిన రోజు సంబరాలు..!

Prabhas Fiancee
నాలుగు పదిన వయసు దాటి అయిదు పదుల వయసుకు వచ్చినా కానీ ఇంకా పెళ్లి ఊసు ఎత్తనే లేదు ప్రభాస్. అందుకే ప్రభాస్ ఆ హీరోయిన్ ని, ప్రేమిస్తున్నారు ఈ హీరోయిన్ ని ప్రేమిస్తున్నారు అనే రూమర్లు ఎప్పటికప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరో వార్త వైరల్ అవుతుంది..
ప్రభాస్, అనుష్క ప్రేమించుకుంటున్నారు అని ఎన్నో రోజులపాటు పుకార్లు.. షికార్లు చేశాయి. కానీ మేమిద్దరం స్నేహితులము మాత్రమే అంటూ వీళ్ళిద్దరూ కూడా క్లారిటీ ఇవ్వటంతో ఆ వార్తలకు ముగింపు వచ్చింది.
ఇక కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆది పురుష్ సినిమా విడుదలైనప్పుడు మాత్రం .. ప్రభాస్ కృతి సనన్ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్త.. వినిపించింది. బాలకృష్ణ షోలో కూడా బాలయ్య డైరెక్టుగా ప్రభాస్ ని ఈ విషయం అడగడంతో ఆ రూమర్లు మరింత ఊపు అందుకున్నాయి…కానీ వీరిద్దరి మధ్య కూడా ప్రేమ లేదు అని కొద్ది రోజుల తర్వాత తేలిపోయింది. ఇక ఈమధ్య ప్రభాస్ తన రాబోయే సినిమా రాజా సాబ్ హీరోయిన్ నిధి శెట్టితో ప్రేమలో ఉన్నారు అంటూ మరో వార్త వైరల్ అవసాగింది.
ఈ మధ్య నీది శెట్టి ప్రభాస్ పెద్దమ్మ శ్యామలాదేవిని కలిసి చాలాసేపు ముచ్చటించారు. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకున్న వీడియో నెట్టింట్లో తిరుగుతోంది. 'కృష్ణంరాజుకు కూడా అదే అలవాటు. మాది పశ్చిమ గోదావరిలోని మొగల్తూరు’ అని శ్యామలాదేవి.. నిధి అగర్వాల్కు తెలపడం.. అలానే ఈ సందర్భంగా నిధి అగర్వాల్తో తమ కుటుంబ విశేషాలు చెప్పడంతో.. ఈ వీడియోలో వీరిద్దరి మధ్య ఆసక్తిగా చర్చ కొనసాగింది.
ఇక అప్పటినుంచి.. ప్రభాస్ ఈ హీరోయిన్ ని ప్రేమిస్తున్నారు అని.. వీరి పెళ్లి గురించి చర్చల కోసమే ఈ హీరోయిన్ శ్యామలాదేవిని కలిసి ఉండొచ్చని.. ఎవరికి వారు ఆ వీడియో కింద కామెంట్స్ కూడా పెట్టారు..
ఈ క్రమంలో ఈరోజు నిధి అగర్వాల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రాజా సాబ్ టీం.. తనకు సంబంధించిన పోస్టర్ విడుదల చేసింది. హ్యాపీ బర్తడే నిధి అగర్వాల్ అంటూ క్యాప్షన్ కూర షేర్ చేశారు. ఇక ఈ పోస్టర్ కింద మరోసారి అభిమాను.. ప్రభాస్ కి కాబోయే భార్య బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఇక ఈ విషయంపై కూడా ప్రభాస్ క్లారిటీ ఇచ్చేవరకు ఈ రూమర్స్ కి చెక్ పడేలా కనిపించడం లేదు.