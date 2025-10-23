Prabhas: ప్రభాస్ డైట్ సీక్రెట్స్ ఏంటో తెలుసా..? డార్లింగ్ చెప్పిన విషయాలు ఇవే..!

Prabhas Fitness Plan: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. డార్లింగ్ క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ప్రస్తుతం అనేక సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న ప్రభాస్ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు ఆయనకు బర్త్డే విషెస్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతుండగా.. మరోవైపు ఇంకొందరూ డార్లింగ్ లైఫ్స్టైల్, డైట్, ఫిట్నెస్ గురించి తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు.
ప్రభాస్.. తన హెల్త్, ఫిట్నెస్, డైట్ గురించి ఎప్పుడూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాడు. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం అలవాటు. అలాగే యోగా చేయడానికి కూడా ప్రభాస్ దాదాపు ఒక గంట సమయం కేటాయిస్తాడు. అంతేకాకుండా స్విమ్మింగ్ చేయడం, సైక్లింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, వాలీబాల్ ఆడడం డార్లింగ్కు చాలా ఇష్టం.
శరీరాన్ని ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడానికి జిమ్లో వివిధ వర్కౌట్లు చేస్తాడు. రోజుకు ఆరు గంటల పాటు వ్యాయామం చేస్తానని ప్రభాస్ చెబుతాడు.
ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి వ్యాయామమే ఉత్తమ మార్గమని ప్రభాస్ చెప్తాడు. అలాగే ప్రతిరోజూ యాక్టివ్గా ఉండటానికి తగినంత నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు.
భోజనం విషయంలో కూడా ప్రభాస్ కొన్ని రూల్స్ పాటిస్తాడు. ఇంట్లో చేసిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాడు. అలాగే ఎక్కువగా కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతాడు. ప్రభాస్ భోజన ప్రియుడు.
రోజుకు వివిధ రకాల ఆహారాలు తినడం ప్రభాస్కు ఇష్టం. కానీ తిన్న తర్వాత అందుకు తగిన వ్యాయామాలు చేస్తాడు. అలాగే సినిమా కోసం తన శరీరాన్ని పలు రకాలుగా మారుస్తుంటాడు.