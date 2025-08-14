English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్

Prabhas Getting Marriage With Pawan Kalyan Heroine Here Is Proof: హీరో ప్రభాస్‌ వివాహంపై మరో వార్త హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ప్రభాస్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ హీరోయిన్‌ను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడని పుకార్లు బయటకు వచ్చాయి. దీనికి సాక్ష్యం ఇది అని కొందరు నిరూపిస్తున్నారు. ఈ వార్త నిజమా? పుకారా? ఇంతకు వాస్తవమేమిటి? ఆ హీరోయిన్‌ ఎవరో తెలుసుకుందాం.
Prabhas Marriage Update: సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత సీనియర్‌ బ్యాచిలర్‌గా ప్రభాస్‌ ఉన్నాడు. 45 ఏళ్ల వయసు ఉన్న ప్రభాస్‌ పెళ్లిపై నిత్యం వార్తలు హల్‌చల్‌ చేస్తుంటాయి. అమ్మాయిలు పడిచచ్చే పాన్‌ వరల్డ్‌ హీరో ప్రభాస్‌కు ఇంకా వివాహం కాలేదు. అతడి వివాహంపై చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. ఆ హీరోయిన్‌.. ఈ హీరోయిన్‌ అంటూ పుకార్లు వస్తుంటాయి. తాజాగా మరో పుకారు హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ప్రభాస్‌ పెళ్లి పవన్‌ కల్యాణ్‌ హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌తో జరగనుందని రూమల్‌ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఎందుకంటే ప్రభాస్‌ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవితో నిధి అగర్వాల్‌ ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. కొన్ని నిమిషాల పాటు ఆప్యాయంగా.. ఎంతో ప్రేమగా నిధి అగర్వాల్‌, శ్యామలా దేవి మాట్లాడుకున్నారు. దానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట్లో తిరుగుతున్నాయి. వాటిని చూసి ప్రభాస్‌ చేసుకునేది నిధి అగర్వాల్‌ అని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.

ఆ వీడియోలో శ్యామలా దేవి, నిధి అగర్వాల్‌ మాట్లాడుకుంటున్న వీడియో నెట్టింట్లో తిరుగుతోంది. 'కృష్ణంరాజుకు కూడా అదే అలవాటు. పశ్చిమ గోదావరిలోని మొగల్తూరు మాది' అని నిధి అగర్వాల్‌కు ప్రభాస్‌ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నిధి అగర్వాల్‌తో తమ కుటుంబ విశేషాలు వివరించారు. కొద్దిసేపు ఆసక్తిగా వీరిద్దరి మధ్య చర్చ జరిగింది.

ప్రభాస్‌తో కలిసి నిధి అగర్వాల్‌ నటిస్తున్న సినిమా 'రాజాసాబ్‌'. 'ప్రభాస్‌కే కాకుండా మా నిధికి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది' అని రాజాసాబ్‌ అంశంపై నిధి అగర్వాల్‌తో శ్యామలా దేవి మాట్లాడారు. 'నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు' అని శ్యామలాదేవి ప్రశంసించారు.

'చాలా బిజీగా ఉండాలి. నిర్మాతలు అందరూ నీకోసం వేచి చూస్తుండాలి' అని నిధి అగర్వాల్‌ను శ్యామలాదేవి ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్‌ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి పాదాలకు నిధి అగర్వాల్‌ నమస్కరించి ఆశీర్వాదం పొందారు. వీరిద్దరూ ఆప్యాయంగా పలకరించుకోవడం.. ప్రత్యేకంగా కలుసుకోవడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో హాట్‌ బ్యూటీ నిధి అగర్వాల్‌. 31 ఏళ్ల వయసు ఉన్న నిధి అగర్వాల్‌ ప్రభాస్‌కు చక్కటి జోడీ అని అభిమానులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రభాస్‌, నిధి జోడి అయితే బాగుంటుందని అభిప్రాయ పడుతున్నారు. వీరిద్దరూ కలిసి ప్రస్తుతం రాజా సాబ్‌ సినిమాలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

