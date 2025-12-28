Prabhas: నువ్వు ఇచ్చిన తెల్ల చీర ఈరోజు రాత్రి కట్టుకోవడానికే దాచిపెట్టుకున్నాను ప్రభాస్.. అంటూ చెప్పేసిన హీరోయిన్..!

Prabhas Heroine
పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ సినిమా వచ్చే సంవత్సరం సంక్రాంతికి విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇక విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతూ ఉండటంతో ఈ చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిన్న హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్లో ప్రభాస్ సరసన ఏకంగా ముగ్గురు హీరోయిన్లు..మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార..నటిస్తున్నారు.
మొదటిసారి ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ సినిమాలో ఏకంగా ముగ్గురు హీరోయిన్లతో కలిసి నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్..రిద్ధి కుమార్ కలిసి కనిపించనున్నారు.
రిద్ధి కుమార్ ప్రభాస్తో కలిసి నటిస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈ సినిమా కాకుండా అంతకుముందే రాధే శ్యామ్ సినిమాలో కూడా ఒక చిన్న పాత్రలో కనిపించింది. ఈ క్రమంలో ఈ హీరోయిన్ ప్రభాస్తో రాజా సాబ్ ఈవెంట్లో చెప్పిన మాటలు ప్రస్తుతం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి.
“ప్రభాస్, నువ్వు నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్కు చాలా థ్యాంక్స్. ఈ చీర నువ్వు నాకు మూడు సంవత్సరాల ముందు ఇచ్చావు. ఈరోజు రాత్రి ఈ ఈవెంట్లో కట్టుకోవడానికి ఇన్ని రోజులు దాచిపెట్టుకున్నాను” అని చెప్పుకొచ్చింది. View this post on Instagram A post shared by Oori Nee YasaaloO (@oorineeyasaaloo)
ప్రభాస్ని ‘సార్’ అని కాకుండా కేవలం ప్రభాస్ అని పిలవడం, అలాగే ప్రభాస్ తాను ఈరోజు కట్టుకున్న వైట్ చీరను గిఫ్ట్గా ఇచ్చారని చెప్పడంతో ప్రస్తుతం అందరూ ఆమె మాటలు విని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ప్రభాస్ ఏమిటి, ఒక హీరోయిన్కు వైట్ చీర ఇవ్వడం ఏమిటి? అందులో ఒక హీరోయిన్ ప్రభాస్ని సార్ అని కాకుండా కేవలం ప్రభాస్ అని పిలవడం ఏమిటి? అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.