Prabhas Grandmother: 10ఏళ్లు పాటు నా కొడుకు నరకం చూశారు.. ప్రభాస్ నానమ్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Prabhas : ప్రభాస్ ప్రస్తుతం ది రాజా సాబ్ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో తెగ బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో ప్రభాస్ తో పాటు ఈ చిత్రంలో నటించిన అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు.  తాజాగా ఈ చిత్రంలో.. అత్యంత ముఖ్యపాత్రలో.. ప్రభాస్ నానమ్మగా నటించినా జరీనా వహాబ్.. ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.
బాలీవుడ్ నటి జరీనా వహాబ్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. తన కుమారుడు సూరజ్ పంచోలి జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి ఆమె ఎంతో భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. తాను చేయని తప్పుకు తన కొడుకు దాదాపు పదేళ్ల పాటు తీవ్రమైన మానసిక వేదన అనుభవించాడని జరీనా వహాబ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

రెండువేల పదమూడు సంవత్సరంలో నటి జియా ఖాన్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో సూరజ్ పేరు ఇరుక్కుంది. ఈ ఘటన తర్వాత అతని జీవితం పూర్తిగా మారిపోయిందని జరీనా తెలిపారు. వ్యక్తిగత జీవితం, సినీ అవకాశాలు, మానసిక స్థితి అన్నీ ఈ కేసు వల్ల దెబ్బతిన్నాయని చెప్పారు. చాలా సంవత్సరాల పాటు కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చిందని.. చివరకు కోర్టు సూరజ్‌కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టంగా చెప్పడంతో క్లీన్ చిట్ లభించిందని ఆమె అన్నారు.

జరీనా వహాబ్ చెప్పిన ప్రకారం..జియా ఖాన్‌కు సూరజ్‌కు మధ్య కేవలం నాలుగు నెలల పరిచయం మాత్రమే ఉంది. దుబాయ్‌లో ఉన్న సమయంలో ఒక చిన్న విషయం ద్వారా వారి పరిచయం మొదలైందని ఆమె వివరించారు. ఆ పరిచయం చాలా సాధారణమే కానీ, కొన్ని నెలలకే జియా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అందరినీ షాక్‌కు గురి చేసిందన్నారు. ఈ ఘటన తర్వాత సూరజ్‌పై ఎన్నో ఆరోపణలు వచ్చాయని..అవన్నీ అతని మనసును తీవ్రంగా కలచివేశాయని చెప్పారు.

ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో తన కుమారుడిని సినీ రంగంలో పరిచయం చేయాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని జరీనా గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ కేసు కారణంగా ఆ అవకాశాలన్నీ దూరమయ్యాయని, సమాజంలో కూడా అతనిపై చెడు అభిప్రాయం ఏర్పడిందని అన్నారు. “నా కొడుకు పదేళ్ల పాటు తన తలపై ఒక పెద్ద భారాన్ని మోసాడు” అని ఆమె చెప్పిన మాటలు చాలామందిని కదిలించాయి.

ఇదిలా ఉండగా..జరీనా వహాబ్ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా రాజా సాబ్ లో చాలా ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ చిత్రంలో హీరో ప్రభాస్ కి నానమ్మగా ఈమె కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో ఈమె పాత్ర ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది అని ఇప్పటికే సినిమా యూనిట్.. తెలియజేసిన సంగతి తెలిసిందే.

