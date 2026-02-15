English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!

Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!

Prabhas Health: 
ఫౌజీ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ప్రభాస్‌కు స్వల్ప గాయం తగిలింది. ఇక ఈ విషయం తెలిసిన దగ్గర నుంచి ప్రభాస్ అభిమానులలో ఆందోళన మొదలయ్యింది. అయితే ఇది చాలా చిన్న గాయమేనని, ఆయన పూర్తిగా సురక్షితంగానే ఉన్నారని చిత్రబృందం స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కీలక దశలో కొనసాగుతుండగా, ప్రభాస్ త్వరలోనే మళ్లీ సెట్స్‌కు రానున్నారని సమాచారం.
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఫౌజీ షూటింగ్ సమయంలో చిన్న ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గుర్రపు స్వారీ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో ప్రభాస్‌కు స్వల్ప గాయం అయ్యిందని సమాచారం. అయితే ఇది చాలా చిన్న గాయమేనని, ఎలాంటి భయం అవసరం లేదని చిత్రబృందం స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ పూర్తిగా సురక్షితంగానే ఉన్నారని, అభిమానులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మేకర్స్ తెలిపారు.  

ఫౌజీ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం కీలక దశలో కొనసాగుతోంది. ఈ చిత్రంలో భారీ స్థాయిలో గుర్రపు స్వారీ సీన్‌తో పాటు హై వోల్టేజ్ చేజింగ్ సన్నివేశాలను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాలు సినిమాకే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని టాక్. భారీ సెట్స్, నాణ్యమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌తో ఈ భాగాలను రూపొందిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అందుకే భద్రత విషయంలో మేకర్స్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

హను రాఘవపూడి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ‘సీతారామం’తో ప్రేక్షకుల మనసులు గెలిచిన ఆయన, ఫౌజీని కూడా చాలా ప్లాన్‌తో, డిసిప్లిన్‌తో తెరకెక్కిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఒక సైనికుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ పాత్ర ఆయన అభిమానులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని చిత్రబృందం చెబుతోంది.

ఇదిలా ఉండగా, సోషల్ మీడియాలో మరో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. Kalki 2898 AD సీక్వెల్ కాకుండా, మరో సినిమాలో ప్రభాస్ డబుల్ రోల్‌లో కనిపించవచ్చనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ సినిమా ఫౌజీనే కావచ్చని కొందరు అభిమానులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం రాలేదు.

ఇక ఇటీవల విడుదలైన రాజా సాబ్ ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించకపోవడంతో, అభిమానుల ఆశలన్నీ ఇప్పుడు ఫౌజీపై నిలిచాయి. ఈ సినిమా ఈ ఏడాది చివరి త్రైమాసికంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. మొత్తానికి, చిన్న గాయంతో బయటపడ్డ ప్రభాస్ త్వరలోనే మళ్లీ షూటింగ్‌లో పాల్గొననున్నారని తెలుస్తోంది. అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకుంటూ, ఫౌజీ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

