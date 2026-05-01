Prabhas Heroine Divorce: పెళ్లయిన ఐదేళ్లకే ప్రభాస్‌ హీరోయిన్‌ విడాకులు.. ఎవరామె తెలుసా?

Prabhas Heroine Evelyn Sharma Get Divorce From With Her Husband: ప్రభాస్తో సినిమా చేసిన హీరోయిన్ తన భర్తతో విడాకులు తీసుకున్నారు. పెళ్లయి ఐదేళ్ల తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా కూడా ఆమె భర్తతో విడిపోయారు. సినీ పరిశ్రమలో మరో హీరోయిన్ విడాకులు పొందడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. విడాకులు పొందిన ప్రభాస్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా..?
సినీ పరిశ్రమలో విడాకుల పరంపర కొనసాగుతోంది. తాజాగా మరో హీరోయిన్ విడాకులు పొందారు. తన భర్తను ఐదేళ్ల తర్వాత విడాకులు పొంది.. ఇద్దరు పిల్లలతోనే తన జీవనం అని ప్రకటించారు. విడాకుల వార్తను ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
జర్మనీ దేశానికి చెందిన ఎవలీన్ శర్మ మోడల్గా రాణిస్తూనే హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. హలీవుడ్లో నటించిన ఆమె అనంతరం హిందీ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇక ప్రభాస్తో సాహో సినిమాలో ఎవలీన్ శర్మ నటించారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా తెలియకపోయినా బాలీవుడ్లో ఆమెకు గుర్తింపు ఉంది.
హీరోయిన్గా రాణిస్తున్న సమయంలో 15 మే 2021న డెంటల్ సర్జన్ తుషాన్ బిందీని ఎవలీన్ శర్మ వివాహం చేసుకుంది. వీరికి కుమార్తె ఆవా.. కుమారుడు ఆర్డెన్ ఉన్నారు. ఐదేళ్ల పాటు చక్కగా వీరి కాపురం సాగగా.. ఇప్పుడు ఆ బంధానికి ముగింపు పడింది. స్నేహపూర్వకంగానే తాము విడాకులు పొందామని ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో హీరోయిన్ ఎవలీన్ శర్మ వెల్లడించింది.
తామిద్దరం పరస్పరం అంగీకారంతోనే విడాకులు పొందినట్లు హీరోయిన్ ఎవలీన్ శర్మ తెలిపారు. భార్యాభర్తలుగా విడిపోయినా కూడా పిల్లల పోషణను తాము ఇద్దరం చూసుకుంటామని చెప్పుకొచ్చారు.
జర్మన్ దేశం నుంచి భారత్కు వచ్చిన ఎవలీన్ శర్మ 2012లో హిందీ సినీ పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 2019 వరకు పలు హిందీ సినిమాల్లో నటించిన ఆమె.. 2013లో విడుదలైన యే జవానీ హై దివానీ సినిమాతో గుర్తింపు వచ్చింది.
బాలీవుడ్లో ఎవలీన్ శర్మ 2014లో యారియాన్, మై తేరా హీరో సినిమాలు చేయగా.. తెలుగులో ప్రభాస్ సరసన సాహో సినిమాలో ఎవలీన్ శర్మ మెరిశారు. అనంతరం మళ్లీ ఆమె సినిమాల్లో కనిపించలేదు. విడాకుల అనంతరం ఆమె మళ్లీ సినిమాల్లో మెరిసే అవకాశం ఉంది.