/ప్రభాస్ 6 సార్లు.. విజయ్ 5 సార్లు.. ఆ తర్వాత రజినీ, ఎన్టీఆర్..

South heroes 300 Crore Gross Club: అవును దక్షిణాది హీరోల్లో హిట్ ఫ్లాపులతో సంబంధం లేకుండా కంటిన్యూగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర స్టామినా చూపిస్తున్న హీరోల్లో ప్రభాస్ ముందు వరసలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ‘జన నాయగన్’ మూవీతో విజయ్ ఖాతాలో ఐదు రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టాయి. ఆ తర్వాత రజినీకాంత్, ఎన్టీఆర్ ఈ రేసులో తర్వాతి వరసలో ఉన్నారు.
Vijay highest Number of Rs.300 Crore Gross club movies: విజయ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘జన నాయగన్’.అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కిన‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు రీమేక్. మొత్తంగా కాకుండా ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ను ఇష్టానుసారం తెరకెక్కించడంతో ఈ సినిమా తమిళంలో మినహా ఎక్కడా పెద్దగా వర్కౌట్ కాలేదనే చెప్పాలి. అది కూడా విజయ్ స్టార్డమ్ తో ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు రూ. 300 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించింది.
ఎపుడో జనవరిలో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా సెన్సార్ ప్రాబ్లెమ్స్ వల్ల రిలీజ్ కాలేదు. అంతేకాదు విజయ్ మాములు పార్టీ నేతగా ఉన్న సమయంలో విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రిలీజ్ కావడం విశేషం. ఇక తమిళంలో విజయ్ నటించిన ఐదు చిత్రాలు రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాయి. గతంలో బిగిల్, వారిసు, లియో, గోట్ మూవీల తర్వాత తాజాగా ‘జన నాయగన్’ మూవీ రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన ఐదో చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
ఇక సౌత్లో విజయ్ కంటే ప్రభాస్ ఈ రేసులో ముందు వరుసలో ఉన్నారు.రెబల్ స్టార్ హీరోగా నటించిన 6 చిత్రాలు రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాయి. ప్రభాస్ తొలిసారి రాజమౌళి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘బాహుబలి’ సినిమాతో రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత బాహుబలి 2, సాహో, ఆదిపురుష్, సలార్, కల్కి2898 ఏడీ మూవీలతో మొత్తంగా వివిధ సందర్భాల్లో ఆరు సార్లు ఈయన యాక్ట్ చేసిన చిత్రాలు రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాయి. దక్షిణాదిలో 6 చిత్రాలతో ప్రభాస్ టాప్లో ఉన్నాడు.
సీనియర్ టాప్ స్టార్ రజినీకాంత్ తన కెరీర్లో మొత్తంగా మూడు సార్లు రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించారు. తొలిసారి శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 2.O, ఆ తర్వాత నెల్సన్ దర్శకత్వంలో ‘జైలర్’, లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో ‘కూలీ’ చిత్రాలు రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాయి.
ఎన్టీఆర్.. ఎన్టీఆర్ కూడా తొలిసారి రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ మూవీతో తొలి రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఆ తర్వాత ‘దేవర’ మూవీతో రెండోసారి రూ.300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత వార్ 2 ఫ్లాఫైనా ఈ సినిమా ఓవరాల్గా రూ. 365 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ రకంగా వరుసగా మూడు రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేయడం విశేషం.