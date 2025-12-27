Prabhas on Marriage: అందుకే ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు.. ఫ్యాన్స్ కు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ప్రభాస్.. ఏమన్నాడో తెలుసా..?

Prabhas interesting comments on his wedding: ది రాజా సాబ్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ వేడుక హైదరాబాద్ లో జరిగింది. అయితే.. ఈ కార్యక్రమంలో యాంకర్ సుమ ప్రభాస్ ను పెళ్లి పై ప్రశ్నలు వేసింది. దీంతో ఆయన అభిమానులకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చే విధంగా ఆన్సర్ చెప్పారు.ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ తన పెళ్లిపై చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
పాన్ ఇండియా హీరో, డార్లింగ్ ప్రభాస్ పెళ్లి గురించి తరచుగా వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. అభిమానులు అయితే ప్రభాస్ ఎప్పడు పెళ్లిపై తీపికబురు చెబుతారో అంటూ కళ్లలో వత్తులు వేసుకుని మరీ ఎదురు చూస్తున్నారు.
మరోవైపు అనుష్కతో ప్రభాస్ డేటింగ్ అంటూ తరచుగా వార్తలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతునే ఉన్నాయి. మరోవైపు హీరో ప్రభాస్, అనుష్కల పెళ్లిని కొంత మంది ఏఐతో క్రియేట్ చేసి అందరిని షాక్ కు గురిచేశారు. మొత్తంగా ప్రభాస్ పెళ్లి న్యూస్ మాత్రం ఎప్పుడు హాట్ టాపిక్గానే ఉంటుందని చెప్పుకొవచ్చు.
అయితే ప్రస్తుతం హీరోగా ది రాజాసాబ్ మూవీ చిత్రీకరణ ఇప్పటికే పూర్తయింది. దీనికి మారుతి దర్శకత్వం వహించారు. ఇది హరర్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కనుంది. ఈ మూవీ జనవరి 9న వరల్డ్ వైడ్ గా అభిమానుల ముందుకు రానుంది.
ఈ మూవీలో డార్లింగ్ ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ కథానాయికలుగా నటించారు. ఈ క్రమంలో ది రాజాసాబ్ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ ఖైతలాపూర్ గ్రౌండ్స్ హైదరాబాద్ లో జరిగింది. మూవీ యూనిట్ అంతా ఈవెంట్ కు హజరయ్యారు.
అయితే.. దీనిలో యాంకర్ సుమ ప్రభాస్ కు తన పెళ్లిపై కొన్ని ప్రశ్నలు సంధించారు. ప్రభాస్ కు ఎలాంటి క్వాలీటీస్ ఉన్న అమ్మాయి భార్యగా రావాలని కోరుకుంటున్నారని అందరిముందు డార్లింగ్ ను కార్నర్ చేసింది. దీంతో ప్రభాస్ సిగ్గుపడుతు ఫన్నీగా ఆ విషయం తనకు తెలియకే ఇన్ని రోజులు పెళ్లి చేసుకోలేదని ఆన్సర్ చెప్పారు.
ప్రభాస్ సమాధానంతో అభిమానులు ఫైనల్ గా పెళ్లిపై ఓపెన్ అయ్యాడని కేకలు వేస్తు, అరుస్తూ తమ హీరో పట్ల అభిమానంను చాటుకున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ తన పెళ్లిపై చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.ప్రభాస్ గుబురు గడ్డంతో, పిలకతో కొత్తలుక్ లో భలే ఉన్నాడంటూ అభిమానులు తమహీరోపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.