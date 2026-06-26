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Baahubali 3: అనుష్కతో కలిసి బాహుబలి 3 గురించి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చిన ప్రభాస్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 26, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:00 PM IST

Baahubali 3:దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన బాహుబలి సిరీస్ భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ రెండు సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలన విజయాన్ని అందుకుని భారతీయ సినిమా స్థాయిని అంతర్జాతీయ వేదికపై నిలబెట్టాయి. అప్పటి నుంచి అభిమానులందరిలో ఒకే ప్రశ్న వినిపిస్తోంది.. బాహుబలి 3 ఎప్పుడు వస్తుంది? తాజాగా ఈ ప్రశ్నకు ఊతమిచ్చేలా ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 

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అనుష్క తాజా వార్తలు

బాహుబలి: ది టార్చ్‌బేరర్ డాక్యుమెంటరీలోని ఓ క్లిప్ ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇందులో ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి కలిసి కనిపించగా.. రానా చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానుల్లో కొత్త ఆశలు రేకెత్తించాయి. ఇది బయట చెప్పాలో లేదో తెలియదు. కానీ రాజమౌళి గారు, శోభు గారు ఇక్కడ లేరు కాబట్టి చెబుతున్నా. ప్రపంచం ఇంకా సిద్ధంగా లేకపోవచ్చు... కానీ బాహుబలి...అని చెప్పి రానా మాట ఆపేశారు.  

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ప్రభాస్ తాజా వార్తలు

అదే సమయంలో ప్రభాస్ నవ్వుతూ మూడు వేళ్లు చూపించడం వీడియోలో కనిపించింది. పక్కనే ఉన్న అనుష్కతో పాటు అందరూ నవ్వడంతో పాటు చివర్లో And the legacy continues! అనే సందేశం కనిపించింది. దీంతో అభిమానులు దీన్ని బాహుబలి 3 కు సంబంధించిన హింట్ గా భావిస్తూ సోషల్ మీడియాలో భారీగా షేర్ చేస్తున్నారు.  

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ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి

ఈ వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో స్పందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బాహుబలి 3 అధికారికంగా వస్తోంది", "ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో మరో సంచలనం సిద్ధమవుతోంది", "రాజమౌళి మరోసారి బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం ఖాయం అంటూ అభిమానులు పోస్టులు పెడుతున్నారు.అయితే ప్రస్తుతం బాహుబలి 3పై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు. సినిమా ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? కథ ఎలా ఉండబోతోంది? లేదా సినిమా రూపంలో వస్తుందా, వెబ్ సిరీస్‌గా వస్తుందా? అనే విషయాలపై రాజమౌళి లేదా చిత్ర బృందం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

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బాహుబలి 3 అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్

2009లో కాదు, 2015లో విడుదలైన బాహుబలి: ది బిగినింగ్ భారతీయ సినిమాను కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. అనంతరం వచ్చిన బాహుబలి: ది కన్‌క్లూజన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1,788 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి భారతీయ సినీ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి, తమన్నా, రమ్యకృష్ణ, సత్యరాజ్, నాజర్ వంటి నటీనటుల నటనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు దక్కాయి.  

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అనుష్క శెట్టి

ఇప్పుడు ఈ వైరల్ వీడియోతో అభిమానుల్లో మళ్లీ బాహుబలి 3 పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే నిజంగా మూడో భాగం రాబోతుందా? లేక ఇది సరదాగా చేసిన వ్యాఖ్యలేనా? అన్నది తెలుసుకోవాలంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

TAGS:
Baahubali 3
Prabhas
Anushka Shetty
Baahubali 3 Official Announcement
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