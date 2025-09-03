English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas Marriage: "ప్రభాస్ అంటే పిచ్చి.. పెళ్లి చేసుకుంటా" టాలీవుడ్ బ్యూటీ స్టేట్‌మెంట్!!

Prabhas Marriage Divi Vadthya: ఓ బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ.. ఇప్పుడు స్టార్ హీరో ప్రభాస్ పై మనసు పడింది. ప్రభాస్ ఒప్పుకుంటే పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ పబ్లిక్‌    గా చెప్పేసింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో తెలుసా?
1 /9

నటుడు ప్రభాస్ కు అభిమానులు చాలా మంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలలో ఆయనకు విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.    

2 /9

ప్రభాస్ కు ప్రపోజ్ చేసి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వేలాది మంది అమ్మాయిలు క్యూలలో నిలబడతారు.     

3 /9

ఇప్పుడు అందరు అమ్మాయిల మాదిరిగానే, ఒక స్టార్ నటి కూడా తనకు ప్రభాస్ అంటే పిచ్చి ఉందని, అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పింది.     

4 /9

బిగ్‌బాస్ ఫేమ్, నటి దివి కొన్ని చిత్రాలలో నటించడం ద్వారా చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేశారు.     

5 /9

ఇటీవల దివి ఒక ఇంటర్వ్యూలో హీరో ప్రభాస్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్య ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.     

6 /9

"ప్రభాస్ చాలా మంచి వ్యక్తి, అతను ఎప్పుడూ ప్రజలను ఖాళీ చేతులతో ఇంటికి పంపడు. వారికి మంచి భోజనం పెట్టి పంపిస్తాడు అని చాలా మంది చెప్పడం నేను విన్నాను."    

7 /9

"కనీసం ఒక్కసారైనా ప్రభాస్ ని కలవాలని ఉంది. అదే నా కోరిక. నాకు నటుడు ప్రభాస్ అంటే చాలా ఇష్టం."    

8 /9

"ప్రభాస్ తో డేటింగ్ చేయడమే నా కల. అతనితో సమయం గడపడం, కాఫీ తాగడం, ఎక్కువగా మాట్లాడటం నా కల."    

9 /9

"అతను నన్ను అంగీకరిస్తే, నేను అతనిని వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని నటి దివి వాద్య బహిరంగ ప్రకటన చేసింది. నటి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

