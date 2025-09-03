Prabhas Marriage Divi Vadthya: ఓ బిగ్బాస్ బ్యూటీ.. ఇప్పుడు స్టార్ హీరో ప్రభాస్ పై మనసు పడింది. ప్రభాస్ ఒప్పుకుంటే పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ పబ్లిక్ గా చెప్పేసింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో తెలుసా?
నటుడు ప్రభాస్ కు అభిమానులు చాలా మంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలలో ఆయనకు విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.
ప్రభాస్ కు ప్రపోజ్ చేసి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వేలాది మంది అమ్మాయిలు క్యూలలో నిలబడతారు.
ఇప్పుడు అందరు అమ్మాయిల మాదిరిగానే, ఒక స్టార్ నటి కూడా తనకు ప్రభాస్ అంటే పిచ్చి ఉందని, అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పింది.
బిగ్బాస్ ఫేమ్, నటి దివి కొన్ని చిత్రాలలో నటించడం ద్వారా చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేశారు.
ఇటీవల దివి ఒక ఇంటర్వ్యూలో హీరో ప్రభాస్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్య ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
"ప్రభాస్ చాలా మంచి వ్యక్తి, అతను ఎప్పుడూ ప్రజలను ఖాళీ చేతులతో ఇంటికి పంపడు. వారికి మంచి భోజనం పెట్టి పంపిస్తాడు అని చాలా మంది చెప్పడం నేను విన్నాను."
"కనీసం ఒక్కసారైనా ప్రభాస్ ని కలవాలని ఉంది. అదే నా కోరిక. నాకు నటుడు ప్రభాస్ అంటే చాలా ఇష్టం."
"ప్రభాస్ తో డేటింగ్ చేయడమే నా కల. అతనితో సమయం గడపడం, కాఫీ తాగడం, ఎక్కువగా మాట్లాడటం నా కల."
"అతను నన్ను అంగీకరిస్తే, నేను అతనిని వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని నటి దివి వాద్య బహిరంగ ప్రకటన చేసింది. నటి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.