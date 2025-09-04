Prabhas Latest Movies: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ పక్కన నటించేందుకు ఎందరో ముద్దుగుమ్మలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ప్రభాస్ క్రేజ్ దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగిపోయింది. అలాంటి ప్రభాస్ సినిమాలో ఛాన్స్ అంటే ఎవరైనా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తారు. కానీ ప్రభాస్ మూవీని రిజెక్ట్ చేసిన ఓ స్టార్ హీరోయిన్ ఉందని మీకు తెలుసా..! ఆ భామ ఎవరంటే..?
ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుస ప్రాజెక్ట్లతో బిజీగా ఉన్నాడు. గతేడాది కల్కి 2898 A.D. మూవీతో హిట్ అందుకున్న రెబల్ స్టార్.. రాజాసాబ్తో సంక్రాంతికి అభిమానుల ముందుకు రానున్నాడు. ఫౌజీ, స్పిరిట్ సినిమాలతోపాటు సలార్-2, కల్కి-2 సినిమాలను ప్రభాస్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.
బాహుబలి సిరీస్ తరువాత ప్రభాస్ ఏ మూవీ వచ్చినా.. ఓ రేంజ్లో అంచనాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ప్రభాస్ సినిమాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా రాజాసాబ్ రిలీజ్ కానుండడంతో ఈసారి థియేటర్ల వద్ద భారీ సందడి ఉండనుంది.
ఇక ప్రభాస్ సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన హీరోయిన్ గురించి నెట్టింట చర్చ జరుగుతోంది. బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ సాహో మూవీలో హీరోయిన్గా నటించడానికి శ్రద్ధా కపూర్ కంటే ముందు నిర్మాతలు స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్ను సంప్రదించారని తెలుస్తోంది.
సాహో సినిమా చేయడంపై కత్రినా కైఫ్ ఆసక్తిలేకపోవడంతో రిజెక్ట్ చేసింది. కత్రినా నిర్ణయం కోసం నిర్మాతలు దాదాపు ఆరు నెలలు ఎదురుచూశారని.. చివరకు శ్రద్ధా కపూర్ను ఎంపిక చేశారని ప్రచారం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్ పక్కన నటించనని కత్రినా కైఫ్ చెప్పినట్లు కొందరు రూమర్లు కూడా సృష్టించారు. అయితే సాహో మూవీని కత్రినా ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారనే విషయంపై క్లారిటీ లేదు.
సుజీత్ దర్శకత్వంలో సాహో మూవీని దాదాపు రూ.350 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.435 కోట్లు వసూలు చేసింది. టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా నచ్చకపోయినా.. బాలీవుడ్లో సాహో బాగా ఆడింది. శ్రద్ధా కపూర్ ఈ సినిమాకు ప్లస్ అయింది.