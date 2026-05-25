Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Prabhas New House: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ప్రభాస్ అల్ట్రా లగ్జరీ మ్యాన్షన్.. రెండు ఎకరాల్లో డ్రీమ్ హౌస్.. ఎన్ని వందల కోట్లో తెలుసా?

Prabhas New House: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ప్రభాస్ అల్ట్రా లగ్జరీ మ్యాన్షన్.. రెండు ఎకరాల్లో డ్రీమ్ హౌస్.. ఎన్ని వందల కోట్లో తెలుసా?

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 25, 2026, 07:35 PM IST|Updated: May 25, 2026, 07:35 PM IST

Prabhas New House: పాన్ ఇండియా స్టార్.. యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడమే కాదు.. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలోనూ సరికొత్త అంచనాలకు తెరలేపుతున్నారు. కల్కి 2898 ఏడి వంటి విజువల్ వండర్ తో ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ సత్తా చాటిన రెబల్ స్టార్.. ప్రస్తుతం మోస్ట్ బిజియెస్ట్ హీరోగా మరింత స్పీడ్ తో దూసుకుపోతున్నారు. ఓవైపు బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంటున్న ప్రభాస్.. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో అత్యంత కాస్లీ ఏరియాగా పేరుగాంచిన కోకాపేటలో తన సరికొత్త డ్రీమ్ హౌస్ నిర్మాణ పనులను అధికారికంగా ప్రారంభించారు.

Prabhas New House:1/5

కోకాపేట ఔటర్ రింగ్ రోడ్  

కోకాపేట ఔటర్ రింగ్ రోడ్  సమీపంలో ప్రభాస్‌కు ఉన్న 2 ఎకరాల  స్థలంలో ఈ అల్ట్రా లగ్జరీ మ్యాన్షన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ డిజైన్ చేసిన ఈ లగ్జరీ ప్యాలెస్‌లో గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్‌కు తగ్గట్టుగా అద్భుతమైన వసతులను ప్లాన్ చేశారు. ఫిట్‌నెస్ కోసం జిమ్, మైండ్ రిలాక్సేషన్ కోసం స్విమ్మింగ్ పూల్‌తో పాటు, ప్రభాస్ తన సినిమాల సిట్టింగ్స్, కథల చర్చల  కోసం ఒక ల్యావిష్ లాంజ్‌ను కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయిస్తున్నారట. షూటింగ్స్ లేని సమయంలో ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు... ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు వీలుగా ఈ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.

Prabhas New House:2/5

రూ. 200 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా

ఫిలిం నగర్ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ డ్రీమ్ హౌస్ నిర్మాణ వ్యయం, ఇంటీరియర్ అంతా కలిపి దాదాపు రూ. 200 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 

Prabhas New House:3/5

హైదరాబాద్‌లోనే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ హోమ్‌

కేవలం కోకాపేట ప్రాంతంలో ల్యాండ్ వాల్యూనే వందల కోట్లలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నిర్మిస్తున్న ఈ లగ్జరీ మ్యాన్షన్ హైదరాబాద్‌లోనే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ హోమ్‌గా రికార్డు సృష్టించడం ఖాయమంటున్నారు. 

Prabhas New House:4/5

మోస్ట్ అవేటెడ్ పవర్‌ఫుల్ మూవీ

ఒకవైపు కొత్త ఇల్లు పనులు చూసుకుంటూనే.. మరోవైపు తన నెక్స్ట్ లైనప్‌తో గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు ప్రభాస్ రెడీ అవుతున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్  సలార్ 2  షూటింగ్‌తో పాటు, సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ అవేటెడ్ పవర్‌ఫుల్ మూవీ  స్పిరిట్  చిత్రాలను కూడా ప్రభాస్ లైన్లో పెట్టారు. 

Prabhas New House:5/5

లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్‌

లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్‌తో పాటు, సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై కూడా రికార్డుల వేటను కొనసాగించడానికి ప్రభాస్ పక్కా ప్లానింగ్‌తో ముందుకు సాగుతున్నారు. తన ల్యావిష్ మేనర్ పూర్తి అయ్యాక ప్రభాస్ ఇక్కడి నుంచే తన భవిష్యత్తు చిత్రాల ప్లానింగ్స్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Tags:
Prabhas
Prabhas dream house
Hyderabad
prabhas dream house
financial district mansion
kokapet real estate
Hyderabad Real Estate
prabhas new house

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. వీడియో

Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. వీడియో

Tamil Nadu7 min ago
2

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. OPS మళ్లీ తీసుకురావడం కష్టమే..! ఎందుకంటే?

8th Pay Commission28 min ago
3

Padmini Ekadashi 2026: పద్మిని ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. తప్పకుండా ఈరోజు ఇచ్చుకొవాల్సిన

Padmini Ekadashi 202647 min ago
4

హేమమాలిని చేతికి ధర్మేంద్ర 'పద్మవిభూషణ్' అవార్డు..వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన కుటుంబం!

Padma Awards 20261 hr ago
5

Peddi Release: రామ్ చరణ్ పెద్ది రిలీజ్ ముందు థియేటర్ సమస్యలపై చిరంజీవి ఎంట్రీ!

Chiranjeevi1 hr ago