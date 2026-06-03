ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా
ఈ ఫొటోను ఓ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రభాస్ బ్లాక్ టీషర్ట్ ధరించి కనిపించారు. అంతేకాకుండా కొత్త హెయిర్ స్టైల్, పొడవైన జుట్టు, రగ్గడ్ గడ్డంతో చాలా స్టైలిష్గా కనిపించారు. ఈ కొత్త మేకోవర్ చూసిన అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా స్పిరిట్ షూటింగ్ సెట్స్ నుంచి ప్రభాస్కు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. వాటిలో ఆయన తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించి, కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని కనిపించారు. ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త లుక్ మాత్రం అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.