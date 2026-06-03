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Prabhas New Look: ప్రభాస్ కొత్త లుక్‌కు ఫిదా అవుతున్న ఫ్యాన్స్.. హెయిర్ స్టైలిస్ట్ బయటపెట్టిన స్పిరిట్ మేకోవర్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:03 AM IST

Prabhas New Look:పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ మరోసారి తన కొత్త లుక్‌తో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ప్రభాస్ లేటెస్ట్ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో జరుగుతున్న స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తీసిన ఓ సెల్ఫీ ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.

Spirit Movie Update1/5

ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా

ఈ ఫొటోను ఓ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రభాస్ బ్లాక్ టీషర్ట్ ధరించి కనిపించారు. అంతేకాకుండా కొత్త హెయిర్ స్టైల్, పొడవైన జుట్టు, రగ్గడ్ గడ్డంతో చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపించారు. ఈ కొత్త మేకోవర్ చూసిన అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా స్పిరిట్ షూటింగ్ సెట్స్ నుంచి ప్రభాస్‌కు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. వాటిలో ఆయన తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించి, కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని కనిపించారు. ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త లుక్ మాత్రం అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.  

Prabhas New Hairstyle2/5

స్పిరిట్ షూటింగ్ అప్‌డేట్

ప్రస్తుతం ప్రభాస్ దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కిస్తున్న స్పిరిట్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ వంటి విజయాల తర్వాత సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంది.  

Prabhas Viral Photo3/5

ప్రభాస్ వైరల్ ఫోటో

సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఓ పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ అధికారిగా కనిపించనున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే చిత్రబృందం ఇప్పటివరకు కథకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించలేదు. అందువల్ల అభిమానులు ప్రతి చిన్న అప్‌డేట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

Spirit Shooting Update4/5

ప్రభాస్ కొత్త హెయిర్ స్టైల్

ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన బాలీవుడ్ నటి తృప్తి డిమ్రి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. అలాగే ప్రకాశ్ రాజ్, వివేక్ ఓబెరాయ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే సినిమా షూటింగ్ వేగంగా కొనసాగుతోంది.  

Prabhas Spirit Movie5/5

స్పిరిట్ మూవీ న్యూస్

గతంలో విడుదలైన పోస్టర్, టీజర్ కూడా మంచి స్పందన తెచ్చుకున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రభాస్ కొత్త లుక్ వైరల్ కావడంతో స్పిరిట్పై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు "డార్లింగ్ ఈసారి మరో లెవెల్‌లో కనిపిస్తున్నాడు" అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుస భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. అందులో స్పిరిట్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంగా నిలుస్తోంది. ఈ సినిమా విడుదల కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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