Prabhas New Look: ప్రభాస్ న్యూ లుక్.. వాళ్లతో సన్నిహిత్యం వల్లే ఇదంతా..!

Prabhas Viral Look
పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ తాజాగా కనిపించిన న్యూ లుక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇటీవల ఆయన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ టీమ్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అభిమానుల దృష్టిని బాగా ఆకర్షించింది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్ హెయిర్ స్టైల్, డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ చాలా ఫ్రెష్గా, కూల్గా కనిపించడంతో ఫ్యాన్స్ తెగ సంబరపడిపోతున్నారు.
కొద్ది కాలంగా ప్రభాస్ లుక్పై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్లు వచ్చాయి. కానీ ఈసారి మాత్రం ఇదే అసలైన ప్రభాస్..అంటూ అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ లుక్ ఫౌజీ సినిమా కోసమేనని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ సినిమాను దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్నారు. అందుకే ఈ ఇంటర్వ్యూలో కనిపించిన లుక్ సినిమా స్టైల్లోనే ఉందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఇక ఈ ఇంటర్వ్యూకు మరో ముఖ్యమైన కారణం కూడా ఉందని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. కపుల్ ఫ్రెండ్లీ హీరో సంతోష్ శోభన్ ఫ్యామిలీతో ప్రభాస్కు చాలా సన్నిహిత్యం ఉంది. సంతోష్ శోభన్ తండ్రి అయిన శోభన్ ప్రభాస్ కెరీర్లో తొలి బ్లాక్బస్టర్ సినిమా వర్షంను అందించిన దర్శకుడు.
ఆ సినిమా నుంచి శోభన్ కుటుంబాన్ని ప్రభాస్ తన సొంత కుటుంబంలా చూసుకుంటూ వచ్చారు. శోభన్ గారు చనిపోయిన తర్వాత… కూడా ఆయన ఇద్దరు కుమారులు చేసిన సినిమాలకు ప్రభాస్ ఎప్పుడూ అండగా నిలిచారు. సినిమా ప్రమోషన్లు, ఈవెంట్స్ విషయంలో తన సహాయాన్ని చూపిస్తూ వారి వెంట ఉంటూ వస్తున్నారు.
ఈ సన్నిహిత్యం కారణంగానే కపుల్ ఫ్రెండ్లీ టీమ్ ఇంటర్వ్యూకు ప్రభాస్ వెళ్లారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. స్నేహం, కృతజ్ఞతలను మరిచిపోని వ్యక్తిగా ప్రభాస్ మరోసారి అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్నారు.
ప్రస్తుతం కపుల్ ఫ్రెండ్లీ సినిమా థియేటర్లలో మంచి టాక్తో కొనసాగుతోంది. భారీ వసూళ్లు కాకపోయినా, యావరేజ్ కలెక్షన్లతో నిలకడగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఇక ప్రభాస్ న్యూ లుక్ చూసిన అభిమానులు మాత్రం ఈ లుక్ని ఇంకా సినిమాల్లో కొనసాగించాలని సోషల్ మీడియాలో కోరుకుంటున్నారు.