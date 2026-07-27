Prabhas Record: ప్రభాస్.. బాహుబలి సినిమాతో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్గా సత్తా చాటుతున్నాడు. తాజాగా ఈయన భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో క్రియేట్ చేసిన ఈ రికార్డును మరే హీరో బీట్ చేయలేకపోయారు. రజినీ, షారుఖ్, ఎన్టీఆర్, విజయ్ వల్ల కూడా ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేయలేక చేతెలెత్తేసారు. అసలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో ప్రభాస్ సృష్టించిన ఆ రికార్డ్ ఏంటి..?
Prabhas continue 3 100 Crore Gross Club: ఇండియన్ సినిమాల్లో ప్రభాస్కు మాత్రమే సాధ్యమైన ఆ రికార్డును ఇప్పటి వరకు మరే హీరో దగ్గరకు వరకు వచ్చి ఆగిపోయారు. షారుక్, ఎన్టీఆర్, రజినీకాంత్ లాంటి అగ్ర హీరోల వల్ల కూడా కాని ఈ హ్యాట్రిక్ రికార్డ్ను విజయ్ కూడా మిస్ చేసుకున్నాడు. తాజాగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి దళపతి కచ్చితంగా ఈ రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తారని అందరు అనుకున్నారు. అసలు బాక్సాఫీస్ ఆఫ్ కింగ్ అని చాలా మంది పేర్లు చెబుతుంటారు.
కానీ ప్రభాస్ మాత్రమే దీనికి న్యాయం చేస్తున్నాడు. ఆదిపురుష్, సలార్, కల్కి 2898 AD సినిమాలతో తొలి రోజు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ పైగా ఓపెనింగ్స్ తెచ్చిన ఏకైక హీరోగా మన దేశంలో నిలిచాడు. ఈ యేడాది డిజాస్టర్ అయిన ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ కూడా తొలి రోజు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి హీరోగా ప్రభాస్ బాక్సాఫీస్ స్టామినా ఏంటో చూపించింది. మొత్తంగా వరుసగా ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన నాలుగు చిత్రాలు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించాయి. మొత్తంగా వరుసగా నాలుగు చిత్రాలు రూ. 100 కోట్లు దాటిన హీరో మరెవరు లేరు.
ఇక తొలి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించిన హీరోల్లోషారుఖ్ ఉన్నాడు. పఠాన్, జవాన్ సినిమాలతో వరుసగా రూ. 100 కోట్ల కు పైగా గ్రాస్ వసూళ్ల ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన కింగ్ ఖాన్.. ఆ తర్వాత అదే యేడాది చివర్లో వచ్చిన ‘డంకీ’ సినిమాతో ఈ ఫీట్ సాధించలేకపోయాడు.
ఎన్టీఆర్..
ఇక ఎన్టీఆర్ కూడా రూ.100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన చిత్రాలు వరుసగా RRR, దేవర చిత్రాలు రెండు ఉన్నాయి. కానీ వార్ 2 మూవీతో హాట్రిక్ కొట్టలేకపోయాడు. ఆర్ఆర్ఆర్, దేవర సినిమాలు తొలి రోజు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపాయి. కానీ ‘వార్ 2’ మాత్రం రూ. 85 కోట్ల ఓపెనింగ్స్తో సరిపెట్టుకుంది.
విజయ్.. తాజాగా విజయ్ లియో, గోట్ సినిమాలతో మొదటి రోజు రూ. 100 కోట్లకు పైగా ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచిపోయింది. తాజాగా ‘జన నాయగన్’ సినిమా తొలి రోజు రూ. 100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ రాబట్టడం విశేషం. నెక్ట్స్ అల్లు అర్జున్ ఈ రికార్డును ‘రాకా’తో పాటు లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమాలతో బీట్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మన దేశంలో సీనియర్ హీరోల్లో రజినీకాంత్ మాత్రం కూలీ సినిమాతో రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన సీనియర్ టాప్ స్టార్గా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. మరే హీరో ఈ రికార్డుకు దరిదాపుల్లో రాలేదు.