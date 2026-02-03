English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Prabhas: ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి మొదటిసారి నోరువిప్పిన ప్రభాస్..!

Prabhas Love Story : ప్రభాస్.. లవ్ స్టోరీ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ప్రభాస్కి ఎందుకు పెళ్లి అవ్వలేదు అన్న సందేహం అందరిలో ఉండగా.. ఈ క్రమంలో ఈ హీరో లవ్ గురించి మాట్లాడడం వల్ల ఆ విషయాలు కాస్త అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ అంటే అభిమానులకు ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఉంటుంది. ఆయన సినిమాలు.. వ్యక్తిత్వం.. నడవడిక అన్నీ కలిపి ప్రభాస్‌ను కోట్ల మంది అభిమానించేలా చేశాయి. ముఖ్యంగా మహిళా అభిమానుల్లో ప్రభాస్‌కు ఉన్న క్రేజ్ చాలా ఎక్కువ. ఒకప్పుడు ఆయన ఫొటోలను టాటూలుగా కూడా వేయించుకున్న అభిమానులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా బాహుబలి 2: ది కంక్లూజన్ సినిమా విడుదలైన తర్వాత ప్రభాస్ క్రేజ్ దేశవ్యాప్తంగా మరింత పెరిగింది.

ఇలాంటి స్థాయిలో అభిమానాన్ని పొందిన హీరో ప్రేమ జీవితం.. గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి అందరిలో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్ తన ప్రేమ విషయాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాలేజ్ రోజుల్లో తాను కొంతమంది అమ్మాయిలకు లవ్ ప్రపోజ్ చేశానని, అయితే అప్పట్లో చాలామంది తనను రిజెక్ట్ చేశారని ప్రభాస్ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో తాను సాధారణ యువకుడినే అని..సెలబ్రిటీ గుర్తింపు ఏమీ లేదని చెప్పారు.  

ఈ వ్యాఖ్యలు సాహో సినిమా ప్రమోషన్ల సమయంలో వచ్చాయి. హీరోయిన్లతో ప్రేమలో ఉన్నారా అనే ప్రశ్నకు ప్రభాస్ చాలా క్లియర్‌గా సమాధానం ఇచ్చారు. తాను ఎప్పుడూ హీరోయిన్లతో ప్రేమ గురించి ఆలోచించలేదని, ఆ దిశగా తన ఆలోచనలు వెళ్లలేదని చెప్పారు. తనకు సినిమా కెరీర్ మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుందని తెలిపారు.

గతంలో ప్రభాస్ కొంతమంది హీరోయిన్లతో రిలేషన్‌లో ఉన్నారని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. కానీ ఆ ప్రచారాల్లో నిజం లేదని ప్రభాస్ స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా..తన మాటలతో క్లారిటీ ఇచ్చారు. అభిమానులు కూడా ఈ విషయంలో ప్రభాస్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గౌరవించాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

ప్రస్తుతం ప్రభాస్ పూర్తిగా తన సినిమాలపైనే దృష్టి పెట్టారు. వరుసగా భారీ ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసే హిట్లు ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో ఆయన కష్టపడుతున్నారని సమాచారం. ప్రేమకంటే కెరీర్‌కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ.. ప్రభాస్ తనదైన స్టైల్లో ముందుకు సాగుతున్నారు.

