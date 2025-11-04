English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Prabhas: ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా సినిమా నిలిపివేత.. నిరాశలో అభిమానులు..!

Prabhas: ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా సినిమా నిలిపివేత.. నిరాశలో అభిమానులు..!

Prabhas Movies: ప్రభాస్.. ప్రస్తుతం వరస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రభాస్.. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ తో ఒక సినిమా చేస్తున్నారు అన్న భారత రాగానే.. వీరిద్దరి కలయికపై అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ చిత్రంపై మరో కథనం వినిపిస్తోంది..
1 /5

ప్రభాస్ దాదాపు నాలుగు ఐదు పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న తరుణంలో.. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో కూడా ఒక చిత్రాన్ని ఒప్పుకున్నారు. కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం నిలిచిపోయిందని.. వార్తలు వస్తున్నాయి. సినిమా ఇండస్ట్రీ రిపోర్ట్‌ ప్రకారం..ఈ సినిమా షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా.. పూర్తిగా రద్దయిందని తెలుస్తోంది.  

2 /5

కొన్ని నెలల క్రితం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫోటోషూట్ కూడా జరిగిందని.. అప్పుడు ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు ప్రారంభమయ్యాయని చెబుతున్నారు. కానీ ప్రభాస్ ప్రస్తుత బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడని సమాచారం.

3 /5

ప్రభాస్ ప్రస్తుతం ది రాజా సాబ్.. ఫౌజీ.. సినిమా షూటింగుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ రెండు పూర్తయ్యాక అతను స్పిరిట్ చిత్రాన్ని ప్రారంభించనున్నాడు. తరువాత కల్కి 2.. సలార్ 2 సీక్వెల్స్‌లో కూడా నటించనున్నాడు. ఇవన్నీ పెద్ద స్థాయి సినిమాలు కావడంతో..ప్రభాస్‌కు కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ కోసం సమయం కేటాయించడం కష్టంగా మారింది.

4 /5

అధికారికంగా ప్రాజెక్ట్‌ రద్దు గురించి ఏవైనా ప్రకటనలు వెలువడకపోయినా.. అభిమానులు మాత్రం నిరాశ చెందుతున్నారు. కొందరు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కేవలం వాయిదా పడిందేమో అని ఆశ పడుతున్నారు.

5 /5

ఇదే సమయంలో.. దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ కూడా ప్రస్తుతం అనేక సమస్యల మధ్య సతమతమవుతున్నారు. ఇంతకుముందు బాలీవుడ్ నటుడు రణవీర్ సింగ్‌తో చేయాల్సిన సినిమా కూడా రద్దయింది. అదేవిధంగా నటుడు బాలకృష్ణ కుమారుడు మోక్షజ్ఞతో చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్ కూడా నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రభాస్ సినిమా కూడా ఆగిపోవడంతో..ఆయన దృష్టి జై హనుమాన్ పైకి మళ్లించారని తెలుస్తోంది.

Prabhas Prabhas Movies prabhas upcoming movies Prabhas Latest News Prabhas Career Prabhas Personal Life Prabhas Pan India movie

Next Gallery

Richest Female Cricketers: ఆటలోనే కాదు ఆస్తుల్లోనూ టాపే .. టీమిండియా రిచెస్ట్ మహిళా క్రికెటర్స్ ఎవరంటే..?