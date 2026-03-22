Prabhas: ఇండియా వదిలేసి అక్కడ సెటిల్ అవ్వనున్న ప్రభాస్..?

Prabhas Future : ప్రభాస్ గురించి ఏదో ఒక వార్త ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు ఆయన పెళ్లి గురించి వార్తలు వినిపించాయి. ఇప్పుడు మరో కొత్త విషయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈసారి ఆయన పెళ్లి కాదు, భవిష్యత్తులో ఎక్కడ సెటిల్ అవుతారు అన్నదే హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఇటీవల వస్తున్న రూమర్స్ ప్రకారం..ప్రభాస్ యూరప్లో సెటిల్ అవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఇటలీలో స్థిరపడే ఆలోచనలో ఉన్నారని అంటున్నారు. అక్కడ మరో కొత్త ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయబోతున్నారని వార్తలు రావడంతో ఈ చర్చలు మొదలయ్యాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం లేదు.
ప్రభాస్కు ఇటలీ అంటే చాలా ఇష్టం అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. షూటింగ్ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఆయన అక్కడికి వెళ్లడం ఇష్టపడతారని చెబుతారు. అక్కడి ప్రశాంత వాతావరణం, అందమైన ప్రదేశాలు, జీవనశైలి ఆయనకు బాగా నచ్చుతాయి. ఈ కారణంగా ఆయన ఇటలీలో ఇప్పటికే ఒక లగ్జరీ విల్లా కొనుగోలు చేశారని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి.
కొన్ని సమాచారం ప్రకారం, షూటింగ్ల మధ్య బ్రేక్ సమయంలో ప్రభాస్ ఆ విల్లాలో ఉంటారని అంటున్నారు. మిగతా సమయాల్లో ఆ ప్రాపర్టీని అద్దెకు ఇస్తారని కూడా టాక్ ఉంది. కానీ ఈ విషయాలపై ప్రభాస్ ఎప్పుడూ స్పందించలేదు. అందువల్ల ఇవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలుగానే మిగిలిపోయాయి.
ఇప్పుడు మరో విల్లా కొనబోతున్నారని కొత్తగా ప్రచారం రావడంతో, ఆయన ఇటలీలోనే సెటిల్ అవుతారనే అనుమానాలు మరింత పెరిగాయి. అలాగే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన వైద్య చికిత్స కోసం కూడా యూరప్నే ఎంచుకున్నారని వార్తలు రావడం ఈ రూమర్స్కు బలం ఇస్తోంది.
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ భారతదేశంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే హీరోలలో ఒకరు. ఒక్కో సినిమాకు రూ.100 కోట్లకు పైగా తీసుకుంటారని సమాచారం. ఇతర హీరోలలా బిజినెస్లపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టకుండా, ఆయన రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇష్టపడతారు. దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా ప్రాపర్టీలు కొనుగోలు చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ అన్ని రూమర్స్ మధ్య ఒక విషయం మాత్రం క్లియర్. ప్రభాస్ తన సినిమా కెరీర్పై పూర్తి ఫోకస్ పెట్టారు. స్పిరిట్, ఫౌజీ, కల్కి 2898 AD పార్ట్ 2 వంటి సినిమాలతో ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నారు.