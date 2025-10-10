Prabhas: వామ్మో రాజాసాబ్ నుంచి వీడియో లీక్.. ఇదేం కర్మ..ప్రభాస్ లుక్ చూస్తే అంతే..!

Prabhas Leaked Photo: మారుతి , ప్రభాస్ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న రాజా సాబ్ మూవీ నుండి ఒక చిన్న వీడియో లీక్ అయింది. ప్రస్తుతం అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతోంది. అంతేకాకుండా దీనిపైన అభిమానుల మిశ్రమ స్పందన వినిపిస్తోంది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
టాలీవుడ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ గురించి ప్రత్యేకంగా తెలియజేయాల్సిన పనిలేదు. పాన్ ఇండియా హీరోగా , భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలలో నటించడమే.. కాకుండా భారీ కలెక్షన్స్ రాబడుతున్నారు. అందుకే వరస పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతున్నారు..
ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ మారుతి డైరెక్షన్లో రాజాసాబ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రభాస్ కి జోడిగా మాళవిక మోహనన్, రిద్దీ కుమార్, నిధి అగర్వాల్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కొద్దిరోజుల్లోనే విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రం కోసం ప్రభాస్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు..
ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ కి భారీ రెస్పాన్స్ రావడంతో ఈ సినిమాలోని రెండు సాంగ్స్.. ఫ్యాన్స్ కోసం ప్రత్యేకించి చిత్రీకరిస్తున్నామంటూ ఇటీవల చిత్ర బృందం తెలియజేసింది. అందుకు తగ్గట్టుగా తాజాగా ఈ సినిమాలోని ఒక స్పెషల్ సాంగ్ ని చిత్రీకరిస్తున్నట్లు లీక్ వీడియో వైరల్ గా మారుతోంది.
ఈ వీడియోలో ప్రభాస్ రెడ్ కలర్ దుస్తులలో ఊర మాస్ లుక్ లో కనిపిస్తూ కళ్ళజోడుతో చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తున్నారు. అసలు ప్రభాస్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ఇలాంటి లుక్ లో కనిపించి ఉండరు. ఈ వీడియో చూసిన ఫ్యాన్ సైతం డార్లింగ్ ఏంటి అలా ఉన్నారు క్యూట్ లుక్స్ తో అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నారంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. View this post on Instagram A post shared by ActorPrabhasfanspage (@actorprabhasfanspage_)
ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా.. చాలామంది మాత్రం ఇదేం కర్మ.. సినిమా అంత జాగ్రత్తగా తీసుకున్న ఇలా స్టార్ హీరోల సినిమాల నుంచి అన్ని విషయాలు లీక్ అవుతున్నాయి అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి బరిలో దిగబోతోంది. జనవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న.. ఈ సినిమా ఎలాంటి విజయాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.