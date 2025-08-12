English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas: టాలీవుడ్ టాప్ 4 హీరోల వరస ఇదే అని తేల్చి చెప్పేసిన ప్రభాస్.. చివరి ప్లేస్ ఎవరికీ ఇచ్చారంటే..?

ఒకప్పుడు టాప్ వన్ హీరో అనగానే.. వెంటనే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరు గుర్తు వచ్చేది. ఆ తరువాత చిరంజీవి బాలకృష్ణ మధ్య పోటీ జరిగినా.. కొద్ది సంవత్సరాల పాటు చిరంజీవి మెగాస్టార్ గా కొనసాగారు. ఇక ఎప్పుడు జనరేషన్లో మాత్రం ఎవరు టాప్ వన్ హీరో అనేది ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు..
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం టాప్ వన్ హీరో ఎవరు అంటే.. ప్రతి హీరో అభిమాని తమ హీరోనే టాప్ వన్ చెబుతూ ఉంటారు. ఎందుకు ముఖ్య కారణం ఇంకా ఈ టాప్ వన్ చైర్ ఎవరికి దక్కకపోవడం.   

ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ మాత్రం తన దృష్టిలో టాప్ 1, టాప్ 2, టాప్ 3, టాప్ ఫోర్.. ఎవరు అనే విషయం చెప్పేసారు.

కరణ్ జోహార్ కాఫీ విత్ కరణ్ అశోక్ కి హాజరైన ప్రభాస్ను.. కరణ్ మీ దృష్టిలో టాప్ ఫోర్ హీరోలు ఎవరు అని.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ పేరులో ఇవ్వగా.. అసలు ఆలోచించకుండా వీళ్ళ నలుగురికి.. తనకు సరైనది అనిపించిన స్థానాన్ని ఇచ్చేశారు. 

ముందుగా మొదటి ప్లేస్ తారక్ అనగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అని చెప్పారు ప్రభాస్. ఆ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్.. మహేష్ బాబుకు ఇవ్వగా.. మూడో స్థానం అల్లు అర్జున్కి ఇచ్చారు.   

ఇక చివరి స్థానం మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కి ఇచ్చారు ఈ రెబల్ స్టార్. ఇక ప్రస్తుతం ప్రభాస్ వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో టాప్ హీరోగా కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

