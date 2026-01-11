Prabhas Remuneration: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన సినిమా ది రాజా సాబ్. యాక్షన్ మూవీస్కి కేరాఫ్గా ఉన్న రెబల్ స్టార్.. తిరిగి వింటేజ్ ప్రభాస్గా మారేందుకు చేసిన ప్రయోగమే ఈ సినిమా. జనవరి 9న ది రాజా సాబ్ వరల్డ్ వైడ్గా రిలీజ్ కాగా.. మిక్స్డ్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. అయితే ఈ సినిమాకి ప్రభాస్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నాడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ది రాజా సాబ్ సినిమా.. హార్రర్ కామెడీ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కింది. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న రిలీజ్ అయింది. అయితే ఈ సినిమా కోసం ప్రభాస్ 100 కోట్ల రూపాయల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అయితే బాహుబలి సినిమా తర్వాత ప్రభాస్ రేంజ్ మారిపోవడంతో.. ఆ తర్వాత చేసిన సినిమాలకు దాదాపు 150 కోట్ల రూపాయల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నాడు. అలాంటి దశలో డార్లింగ్ జోరుకు ఆదిపురుష్ సినిమా బ్రేక్ వేసింది.
దీంతో ప్రభాస్ తన పారితోషికాన్ని 100 కోట్ల రూపాయలకు తగ్గించారని టాక్. అయితే ఆదిపురుష్కు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కొన్ని ఏరియాలలో పంపిణీదారుగా వ్యవహరించి భారీ నష్టాలను ఎదుర్కొంది. దాంతో ఈ సంస్థను ఆర్థికంగా ఆదుకునేందుకు గాను ప్రభాస్ తన రెమ్యునరేషన్ను తగ్గించారని ఊహాగానాలు వినిపించాయి.
ఇక ప్రభాస్ తర్వాత డైరెక్టర్ మారుతి 18 కోట్ల రూపాయల పారితోషికం అందుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆయన తర్వాత సంజయ్ దత్ రూ. 6 కోట్లు, బొమన్ ఇరానీ రూ. 2 కోట్లు తీసుకున్నట్లుగా సమాచారం.
అలాగే హీరోయిన్స్ మాళవిక మోహనన్ రూ. 2 కోట్లు, రిద్ధి కుమార్ రూ. 3 కోట్లు, నిధి అగర్వాల్ రూ. 1.5 కోట్ల చొప్పున రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.