Prabhas Trolls: యేసు ప్రభు ట్రోల్స్ పైన ఫైనల్ గా స్పందించిన ప్రభాస్..!

Prabhas Memes : ప్రభాస్ నటించిన ఆదిపురుష్ సినిమా విడుదలైన సమయంలో… ఒక సీన్ పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్కు గురైంది. ఆ సినిమాలో ప్రభాస్ లుక్ను చూసి కొందరు సోషల్ మీడియాలో ఏసు ప్రభువులా ఉన్నారు.. అంటూ ఎగతాళి చేశారు.
ప్రభాస్ నటించిన ఆదిపురుష్ సినిమాలో..మొదటి సీన్ లో ప్రభాస్ లుక్ను చూసి కొందరు సోషల్ మీడియాలో ఏసు ప్రభువులా ఉన్నారు.. అంటూ ఎగతాళి చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు.. కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రభాస్ను ఏసు ప్రభువుతో పోలుస్తూ ఏఐ ద్వారా ఫోటోలు రూపొందించి మరీ సరదాగా ట్రోల్స్ చేస్తూ వస్తున్నారు.
ఈ ట్రోలింగ్ ప్రభాస్ను ఎప్పటికప్పుడు వెంటాడినప్పటికీ.. ఆయన మాత్రం ఎక్కడా ప్రత్యక్షంగా స్పందించిన సందర్భాలు లేవు. సాధారణంగా ప్రభాస్ వేటిని కూడా పెద్దగా పట్టించుకోరు. అంతే కాదు తన సినిమాలో మితిమీరిన డైలాగ్స్ కూడా పెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలైన ది రాజా సాబ్.. సినిమాలో మాత్రం ఈ ట్రోల్స్కు ప్రభాస్ స్టైల్లోనే సమాధానం ఇచ్చారని అభిమానులు అంటున్నారు.
రాజా సాబ్ సినిమాలో ఒక ఆసక్తికరమైన సీన్ ఉంది.దాని పైన సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఆ సీన్లో హీరోయిన్ నిద్ధి అగర్వాల్..ప్రభాస్ ఫోటోను చూసిన వెంటనే ఏసు ప్రభువును చూసినట్లు రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆమెకు ప్రభాస్..ఏసు ప్రభువు ఇద్దరూ ఒకేలా కనిపిస్తున్నారన్న భావన వచ్చేలా ఆ సీన్ను చూపించారని అభిమానులు అంటున్నారు. వెంటనే పక్కన ఉన్న ఆమె స్నేహితురాలు “ఏమైంది?” అని అడిగితే, “అది నీకు అర్థం కాదు లే” అంటూ ఆమె సమాధానం ఇస్తుంది. ఈ డైలాగ్..సన్నివేశం మొత్తం ప్రభాస్పై వచ్చిన పాత ట్రోల్స్కు ఇండైరెక్ట్గా కౌంటర్ అన్నట్లుగా ఉందని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.
ఇంతకుముందు బాలీవుడ్కు చెందిన ఒక దర్శకుడు ప్రభాస్ను జోకర్ అంటూ కామెంట్ చేసిన విషయం కూడా అప్పట్లో పెద్ద వివాదంగా మారింది. ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ.. రాజా సాబ్ క్లైమాక్స్లో ప్రభాస్ను జోకర్ లుక్లో చూపించారు. కొందరు అభిమానులు అయితే ఆ సీన్ కథకు అవసరం లేదని.. కేవలం ట్రోల్స్కు సమాధానం ఇవ్వడానికే అలా పెట్టారంటూ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
దీంతో ..ఇప్పటివరకు తనపై వచ్చిన ట్రోల్స్ను మౌనంగా భరించిన ప్రభాస్..ఈసారి మాత్రం సినిమానే ఒక ఆయుధంగా చేసుకుని తన స్టైల్లో స్పందించారని అభిమానులు కామెంట్లలో చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారింది.