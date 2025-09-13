English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas: అనుష్కకి, నాకు పెళ్లి కావాల్సిందే.. లేకపోతే ఇది ఆగడు అంటున్న ప్రభాస్

Anushka: ప్రభాస్, అనుష్క ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న విషయం ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతుంది. కానీ వీళ్ళిద్దరూ మాత్రం తమ ఇద్దరం మంచి స్నేహితులము మాత్రమే.. అంటూ క్లారిటీ ఇస్తూ వచ్చారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ప్రభాస్ కి.. సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది.
 
ప్రభాస్, అనుష్క.. జంట తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంత పేరు తెచ్చుకుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. బాహుబలి సినిమాతో పాన్ ఇండియా క్రెస్.. కూడా సంపాదించుకుంది ఈ పెయిర్. 

అయితే వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్తలు వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈమధ్య.. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ వచ్చిన తరువాత వీళ్ళిద్దరూని కలిపి..  ఎన్నో ఫోటోలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి అయిపోయినట్టు.. అలానే పిల్లలు పుట్టినట్టు కూడా ఫోటోలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు చాలామంది. 

ఇక గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. ప్రభాస్ కి ఈ రూమర్స్ అన్నిటి గురించి కూడా.. యాంకర్ అడగగా.. అప్పుడు ఎంతో తమాషైనా సమాధానం ఇచ్చారు.

“నాకైనా పెళ్లి కావాలి.. లేకపోతే అనుష్కకైనా పెళ్లి కావాలి, నాకు అనుష్కకు పెళ్లి అయ్యేంతవరకు ఇది ఆగడు,” అంటూ జవాబు చెప్పుకొచ్చారు ప్రభాస్. 

ఇక ప్రస్తుతం ఈ ఏఐ.. ఫోటోల గోల చూస్తూ ఉంటే ప్రభాస్ అప్పుడు చెప్పిన మాటలు కరెక్టే అనిపిస్తోంది. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికో ఒకరికి పెళ్లి.. అయ్యేవరకు వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉంది అన్న రూమర్ ఆగడేమో.

