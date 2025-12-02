English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Prabhas: ప్రభాస్ అభిమానులకు షాకింగ్ న్యూస్.. ‘రాజా సాబ్’ ముందున్న పెద్దగండం ఇదే..

Prabhas: ప్రభాస్ అభిమానులకు షాకింగ్ న్యూస్.. ‘రాజా సాబ్’ ముందున్న పెద్దగండం ఇదే..

Prabhas: ప్రభాస్ త్వరలో ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం జనవరి 9న తేదిన విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ వార్త ప్రభాస్ అభిమానులను కలవర పాటుకు గురి చేస్తోంది.  
1 /5

మన దేశంలో అసలు సిసలు ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అంటే ప్రభాస్ పేరే ముందు చెప్పాలి. బాహుబలి తర్వాత గ్యాప్ లేకుండా వరుస చిత్రాలు చేస్తున్నారు. ఒక సినిమా సెట్స్ పై ఉండగానే మరో చిత్రం ఓకే చేస్తున్నారు. ‘కల్కి 2898 AD’ తర్వాత హీరోగా ప్రభాస్ సినిమా విడుదల కాలేదు. 

2 /5

కానీ ఈ ఇయర్ ‘కన్నప్ప’లో గెస్ట్ పాత్రలో కాసేపు అభిమానులను అలరించాడు. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా జనవరి 9న విడుదల కాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ వార్త రెబల్ స్టార్ అభిమానులను కలవర పాటుకు గురిచేస్తోంది.   

3 /5

మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రం నిడివి 3 గంటలకు పైగా వచ్చిందట. టోటల్ గా 3 గంటల 15 నిమిషాలు ఫైనల్ చేసినట్టు టాక్. గత కొన్నేళ్లలో ‘అర్జున్ రెడ్డి’, యానిమల్ వంటి చిత్రాలు ఎక్కువ నిడివితో వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. ఇపుడు మారుతి తెరకెక్కించిన ‘ది రాజా సాబ్’ ఎక్కువ నిడివి రాబోతుందట. ఇదే ప్రభాస్ అభిమానులను టెన్షన్ పెడుతుంది.

4 /5

సినిమా బాగుంటే పర్వాలేదు. ప్రేక్షకులు కూడా చూస్తారు. అదే తేడా కొడితే మాత్రం నిడివి పెద్ద మైనస్ గా మారే అవకాశాలున్నాయి. ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీలో  ప్రభాస్.. తాత, మనవళ్లుగా రెండు పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. అంతేకాదు ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ కథానాయిక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.   

5 /5

ప్రభాస్ ఇతర చిత్రాల విషయానికొస్తే.. హను రాఘవపూడితో ‘ఫౌజీ’, సందీప్ రెడ్డి వంగతో ‘స్పిరిట్’, ఆ తర్వాత ‘సలార్ 2’, ‘కల్కి 2’ సినిమాలు లైన్ లో ఉన్నాయి. 

The Raja Saab Prabhas Maruthi The Raja Saab Releas date The Raja Saab Run Time Spirit Spirit Movie Shooting Fauji Tollywood Telugu cinema

Next Gallery

IPL 2026: ఐపీఎల్ ద్వారా రూ. 92 కోట్ల సంపాదన.. క‌ట్ చేస్తే వేలం నుంచి ఔట్‌.. ఇంతకీ ఎవరంటే..?