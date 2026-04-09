Prabhas Spirit: స్పిరిట్ సినిమా సెట్స్ లో అగ్నిప్రమాదం.. ప్రభాస్ పరిస్థితి ఏమిటంటే..!

Spirit Sets:ప్రభాస్ నటిస్తున్న స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో చిన్న ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా. వీరిద్దరి కలయికలో మొదటిసారి ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఈరోజు స్పిరిట్ సినిమా సెట్స్‌లో చిన్న అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో టెంట్లు.. కొన్ని ఇతర వస్తువులు అకస్మాత్తుగా మంటలు పట్టుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో ఒక సిబ్బంది సభ్యుడు స్వల్పంగా గాయపడ్డాడని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ప్రమాదం పెద్దది కాకపోవడంతో వెంటనే అదుపులోకి తీసుకువచ్చారని సమాచారం.

ఈ సమయంలో ప్రభాస్ సెట్స్‌లో లేడని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ప్రభాస్ కి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. అందువల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్టు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గాయపడిన వ్యక్తికి చికిత్స అందిస్తున్నారని సమాచారం. ఆయన ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని తెలుస్తోంది.

అయితే ఈ విషయంపై సినిమా యూనిట్ ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ వార్త వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులు మాత్రం షూటింగ్ సురక్షితంగా కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నారు.  

స్పిరిట్ సినిమా ఒక యాక్షన్ పోలీస్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తన ప్రత్యేక శైలిలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు.  

చిన్న ప్రమాదం జరిగినప్పటికీ షూటింగ్‌పై పెద్దగా ప్రభావం లేదని సమాచారం. త్వరలోనే పనులు మళ్లీ సాధారణంగా ప్రారంభమవుతాయని చెబుతున్నారు. అభిమానులు మాత్రం ప్రభాస్ సేఫ్‌గా ఉండాలని, సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నారు.

