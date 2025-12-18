English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Spirit: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా కథ మొత్తం లీక్.. ఏమిటంటే..?

Spirit: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా కథ మొత్తం లీక్.. ఏమిటంటే..?

Spirit Story : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఒక్కో సినిమా ద్వారా కొత్త తరహా పాత్రలు చేస్తూ తన కెరీర్‌ను మరింత పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ నటిస్తున్న సినిమాల్లో ‘స్పిరిట్’పై అంచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ కాంబినేషన్ ప్రకటించినప్పటి.. నుంచే అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి ఏర్పడింది.
1 /6

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ..స్పిరిట్ సినిమా కథ ఇదే..అంటూ ఓ వార్త వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ కథ ప్రకారం.. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కనిపించబోతున్నారట. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన ఒక పెద్ద సమస్య చుట్టూ కథ తిరుగుతుందని సమాచారం. దేశానికి ముప్పుగా మారిన శక్తులను ఎదుర్కొనే అధికారిగా ప్రభాస్ పాత్ర ఉండబోతుందట.  

2 /6

దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా స్టైల్‌లో.. ఈ పాత్ర చాలా ఇంటెన్స్‌గా డిజైన్ చేసినట్లు టాక్. కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాదు.. పాత్రలో బలమైన భావోద్వేగాలు కూడా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ప్రభాస్ ఇప్పటివరకు చేసిన పాత్రలకంటే ఇది పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

3 /6

ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా త్రుప్తి దిమ్రి నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. ‘యానిమల్’ సినిమా తర్వాత ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో కూడా ఆమె పాత్ర కథకు చాలా కీలకంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. అలాగే ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో ప్రకాష్ రాజ్, వివేక్ ఒబెరాయ్ లాంటి నటులు కనిపించనున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది.

4 /6

ఇప్పటికే ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులు భారీ ధరకు అమ్ముడయ్యాయన్న వార్తలు కూడా ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇది ప్రభాస్ మార్కెట్ ఎంత బలంగా ఉందో మరోసారి చూపిస్తోంది.  

5 /6

షూటింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ సినిమా ఇటీవలే ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్నారు. త్వరలో విదేశాల్లో కూడా.. భారీ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని సమాచారం. అన్ని పనులు సజావుగా జరిగితే ఈ సినిమా 2026 చివర్లో లేదా 2027లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

6 /6

మొత్తానికి ప్రభాస్ ..సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ‘స్పిరిట్’ సినిమా యాక్షన్, ఎమోషన్, పవర్‌ఫుల్ కథతో.. ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుందని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. ఇప్పటి నుంచే ఈ సినిమా కోసం డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

prabhas spirit movie Spirit movie story leak Prabhas upcoming movie Spirit Sandeep Reddy Vanga Spirit film Spirit movie plot details

Next Gallery

Bank Holidays: రేపు బ్యాంకులు బంద్.. ఎక్కడ..? ఎందుకో తెలుసా..?