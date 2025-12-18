Spirit: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా కథ మొత్తం లీక్.. ఏమిటంటే..?

Spirit Story : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఒక్కో సినిమా ద్వారా కొత్త తరహా పాత్రలు చేస్తూ తన కెరీర్ను మరింత పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ నటిస్తున్న సినిమాల్లో ‘స్పిరిట్’పై అంచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ కాంబినేషన్ ప్రకటించినప్పటి.. నుంచే అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి ఏర్పడింది.
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ..స్పిరిట్ సినిమా కథ ఇదే..అంటూ ఓ వార్త వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ కథ ప్రకారం.. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించబోతున్నారట. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన ఒక పెద్ద సమస్య చుట్టూ కథ తిరుగుతుందని సమాచారం. దేశానికి ముప్పుగా మారిన శక్తులను ఎదుర్కొనే అధికారిగా ప్రభాస్ పాత్ర ఉండబోతుందట.
దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా స్టైల్లో.. ఈ పాత్ర చాలా ఇంటెన్స్గా డిజైన్ చేసినట్లు టాక్. కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాదు.. పాత్రలో బలమైన భావోద్వేగాలు కూడా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ప్రభాస్ ఇప్పటివరకు చేసిన పాత్రలకంటే ఇది పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా త్రుప్తి దిమ్రి నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. ‘యానిమల్’ సినిమా తర్వాత ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో కూడా ఆమె పాత్ర కథకు చాలా కీలకంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. అలాగే ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో ప్రకాష్ రాజ్, వివేక్ ఒబెరాయ్ లాంటి నటులు కనిపించనున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులు భారీ ధరకు అమ్ముడయ్యాయన్న వార్తలు కూడా ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇది ప్రభాస్ మార్కెట్ ఎంత బలంగా ఉందో మరోసారి చూపిస్తోంది.
షూటింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ సినిమా ఇటీవలే ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్నారు. త్వరలో విదేశాల్లో కూడా.. భారీ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని సమాచారం. అన్ని పనులు సజావుగా జరిగితే ఈ సినిమా 2026 చివర్లో లేదా 2027లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
మొత్తానికి ప్రభాస్ ..సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘స్పిరిట్’ సినిమా యాక్షన్, ఎమోషన్, పవర్ఫుల్ కథతో.. ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుందని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. ఇప్పటి నుంచే ఈ సినిమా కోసం డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.