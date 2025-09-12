English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mirai Surprise: మిరాయిలో తెలుగు స్టార్ హీరో ప్రభాస్.. ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయిన సర్ప్రైజ్…

Mirai X Review 
తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మిరాయి సినిమా ఈరోజు విడుదలైంది. విడుదలైన మొదటి షో నుంచి ఈ సినిమాకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రంలో తెలుగు స్టార్ హీరో హైలెట్గా నిలిచారు అంటూ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరంటే..
తేజ సజ్జ హీరోగా వచ్చిన మిరాయి.. చిత్రం ఈరోజు విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచి మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.   

హనుమాన్ తరువాత తేజ నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధిస్తుంది అని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆశించారు. ఇక అందుకు తగ్గతే ఈ చిత్రం మొదటి షో నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది.   

అయితే ఈ సినిమాలో మనోజ్ అలానే శ్రియ హైలైట్ గా నిలిచారు అంటూ కామెంట్లు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో.. ఈ చిత్రంలో తెలుగు స్టార్ హీరో కూడా ఉన్నారు…

అది మరెవరో కాదు తెలుగు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఈ చిత్రానికి ప్రభాస్ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు. ఇక ఈ వాయిస్ ఓవర్ ఈ సినిమాకి హైలెట్గా నిలిచింది అని సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అంటున్నారు..   

మరోపక్క మనోజ్ తో పాటు శ్రియా నటన కూడా ఈ చిత్రానికి హైలైట్ గా ఉంది అంటూ ట్విట్టర్లో కామెంట్లు వస్తున్నాయి.

