Prabhas: అడుక్కునేవాళ్లు అంటూ.. సరే లవ్ యు పవర్ స్టార్ అని అనేసిన ప్రభాస్.. పవన్ అభిమానులకు షాక్..!

Prabhas Controversy : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో డార్లింగ్ అని పేరు తెచ్చుకున్న హీరో ప్రభాస్. ప్రపంచానికి ఈయన రెబల్ స్టార్ అయినా కానీ.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు మాత్రం ఇప్పటికీ కూడా డార్లింగ్ లానే మిగిలిపోయారు. అలాంటి ప్రభాస్ పవన్ అభిమానుల కోసం చెప్పిన ఒక మాట అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
ఈమధ్య ప్రభాస్ పెద్దగా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేదు కానీ.. ఒకప్పుడు ప్రభాస్ ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే.. చాలా ముచ్చటగా మాట్లాడేవారు. ఆయన చాలా తక్కువగా మాట్లాడినా కానీ.. మాట్లాడినంత సేపు పెదవులపై చిరునవ్వు మాత్రం ఉంటుంది. 

అలాంటి ప్రభాస్ ఒకసారి పూరి జగన్నాథ్ సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు వచ్చారు.. ఇక ఈ ఈవెంట్లో ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ.. తను ఎప్పుడూ కూడా పూరి జగన్నాథ్ తో ఎక్కువగా తిరిగే వాడిని అని చెప్పుకొచ్చారు..

ఈ క్రమంలో పవన్ అభిమానులు పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ అని అరవగా.. అప్పుడు ప్రభాస్ చెప్పిన ఒక సమాధానం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.  ముఖ్యంగా పవన్ అభిమానులు కూడా షాక్ కి గురయ్యారు. 

అసలు విషయానికి వస్తే.. ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ..”ఒకసారి నేను వెళ్లేటప్పుడు అడుక్కునేవాళ్లు.. అనచ్చు అనకూడదు.. సారీ.. కానీ అడుక్కునేవాళ్లు..”అంటూ మాట్లాడుతూ వెళుతూ సడన్గా ఓకే ఐ లవ్ యు పవర్ స్టార్ అని అన్నారు.. ఆ తర్వాత మళ్లీ కంటిన్యూ చేస్తూ..”అడుక్కునేవాళ్లు అడుక్కుంటూ ఉండగా.. నేను డోర్ వెయ్యబోయాను వెంటనే పూరి జగన్నాథ్ వాళ్లకు షేకెండ్ ఇచ్చారు..” అని చెప్పుకొచ్చారు. 

ఇక్కడ పవన్ అభిమానులు అందరూ పవర్ స్టార్ గురించి మాట్లాడమని అక్కడ అరుస్తూ ఉండగా.. అడుక్కునేవాళ్లు అని చెబుతూ వెంటనే ఐ లవ్ యు పవర్ స్టార్ అని మళ్లీ అడుక్కునే వాళ్ళు అనే మాటతో కంటిన్యూ చేయడంతో.. ఇది వాళ్ళకి ప్రభాస్ ఇచ్చిన పంచ్ అని.. అల్లు అర్జున్ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

