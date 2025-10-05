English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas: ప్రభాస్ అభిమానులకు చేదు వార్త..రాజా సాబ్ ఘోరమైన డిజాస్టర్ చవిచూడనుందా.. !

The Raja Saab First Review : ప్రభాస్ త్వరలోనే.. దాదాపు 3 పాన్ ఇండియా సినిమాలతో అభిమానులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమైపోతున్నాడు. ఇందులో ముందుగా మారుతీ దర్శకత్వంలో రానున్న రాజా సాబ్ సినిమా థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఈ చిత్రం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారు ప్రభాస్ అభిమానులు..
 
1 /5

బాహుబలి సినిమా తర్వాత ప్రభాస్ రేంజ్ మారిపోయింది. తెలుగులోనే కాదు.. ప్రతి భాషలోనూ కూడా ఆయనకి స్టార్ హీరోల రేంజ్ లో మార్కెట్ ఉంది. అందుకే వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో యమ బిజీగా ఉన్న హీరో ఎవరు అంటే.. ముందుగా ప్రభాస్ పేరే వినిపిస్తుంది. 

2 /5

ప్రభాస్ దగ్గర నుంచి రానున్న పాన్ ఇండియా సినిమాలలో ముందుగా మారుతీ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న.. రాజా సాబ్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమయింది. ఈ సినిమా.. టీజర్, ట్రైలర్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

3 /5

ఇలాంటి తరుణంలో ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుంది అనే ఒక వార్త ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వైరల్ అవుతుంది. అసలు విషయానికి వస్తే ప్రభాస్ సినిమాల్లో.. ఆర్ తో మొదలైన చిత్రాలు అన్నీ కూడా ఘోరమైన పరాజయాన్ని చవిచూశాయి. 

4 /5

రాఘవేంద్ర, రెబల్.. అంతెందుకు ఈ మధ్య వచ్చిన రాదే శ్యామ్ సినిమా కూడా డిజాస్టర్ చవిచూసింది. ఈ క్రమంలో ఈ మూడు సినిమాల తరువాత మరోసారి ప్రభాస్ రాజా సాబ్ సినిమా కూడా ఆర్ అనే అక్షరంతో మొదలుకానుంది. దీంతో ఈ సినిమా కూడా ఫ్లాప్ అవుతుంది అని కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.

5 /5

కొంతమంది అభిమానులు ఈ పోస్టులు చూసి నిరాశకు గురవుతున్న కానీ.. మరి కొంతమంది ప్రభాస్ అభిమానులు మాత్రం ఈ సినిమాపై ఎంతో నమ్మకంతో ఉన్నారు. ఇంకొంతమంది ఈ చిత్రం పేరు ది రాజా షాప్ కావడంతో.. ముందు అక్షరం ది కాబట్టి ఎటువంటి నష్టం రాదు అని కూడా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

