Prabhas The Raja Saab Heroine: పెళ్లయిపోయిన స్టార్ హీరోతో ప్రభాస్ హీరోయిన్ రిలేషన్..!

Prabhas Herione : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన తాజా చిత్రం ది రాజా సాబ్ ప్రస్తుతం థియేటర్స్ లో మిశ్రమ స్పందనతో కొనసాగుతోంది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన మాళవిక మోహనన్.. ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన చిన్ననాటి స్నేహం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఆమె బాలీవుడ్ నటుడు విక్కీ కౌశల్తో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.
రాజా సాబ్..సినిమాలో అందరికన్నా ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ మాళవిక. మాళవిక మాట్లాడుతూ..విక్కీ తనకు చాలా చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసునని చెప్పారు. తనకు ఏడాది వయసు ఉన్నప్పటి నుంచే విక్కీ పరిచయం ఉందని తెలిపారు. అప్పట్లో విక్కీకి ఆరేడు ఏళ్ల వయసు ఉండేదని..ఇద్దరూ ఒకే ప్రాంతంలో ఇరుగుపొరుగున నివసించేవారని చెప్పారు.
చిన్ననాటి నుంచి ఇద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం కొనసాగిందని.. అది ఇప్పటికీ అలాగే ఉందని ఆమె వెల్లడించారు. విక్కీ కౌశల్ కత్రినా కైఫ్ ని పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక కత్రినా కైఫ్ భర్తతో తనకున్న స్వీట్ రిలేషన్ ఈ హీరోయిన్ ఈ విధంగా చెప్పుకొచ్చింది.
చిన్నప్పుడు జరిగిన సరదా జ్ఞాపకాలను కూడా మాళవిక పంచుకున్నారు. తన తల్లి చేసే మలయాళీ వంటకాలు విక్కీకి చాలా ఇష్టమని, అందుకే తరచూ వారి ఇంటికి భోజనానికి వచ్చేవాడని చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఇద్దరూ కలిసి కబుర్లు చెప్పుకోవడ.. నవ్వుకోవడం జరిగేదట. బర్త్డే పార్టీల్లో “పాసింగ్ ది పార్సెల్” వంటి ఆటలు ఆడేవారని, ఆ ఆటల్లో విక్కీ చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొనేవాడని మాళవిక గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడే అతనిలో మంచి డ్యాన్సర్ లక్షణాలు కనిపించేవని ఆమె అన్నారు.
కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. మాళవిక ముందుగా సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టగా, విక్కీ కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత బాలీవుడ్లోకి వచ్చారు. అయినప్పటికీ ఇద్దరూ కలిసినప్పుడు సినిమాలు లేదా కెరీర్ గురించి పెద్దగా మాట్లాడుకోరట. పాత జ్ఞాపకాలు, సాధారణ జీవిత విషయాల గురించే చర్చించుకుంటారని మాళవిక చెప్పారు.
ఇక ది రాజా సాబ్ విషయానికి వస్తే.. ఈ సినిమా విడుదలైనప్పటి నుంచి బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి స్పందన వస్తోంది. ప్రభాస్ నటన, కథనం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ సినిమా మాళవిక కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తోంది.