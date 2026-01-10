English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
The Raja Saab Piracy: రెస్టారెంట్‌లో ది రాజా సాబ్ సినిమా అక్రమ ప్రదర్శన.. ఎక్కడంటే..?

Raja Saab Online : ప్రభాస్  హీరోగా నటించిన తాజా సినిమా ది రాజా సాబ్ జనవరి 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా.. థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదల కావడంతో అభిమానుల్లో మంచి హడావుడి కనిపించింది. ఇండియాలోనే కాదు.. విదేశాల్లో కూడా ఈ సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. అమెరికాలో కూడా ప్రీమియర్లు ఘనంగా జరిగాయి.
సంక్రాంతి సందర్భంగా ఎన్నో అంచనాల మధ్య రాజా సాబ్ సినిమా విడుదల అయింది. ఈ సమయంలో ఒక షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అమెరికాలోని ఓహియో రాష్ట్రానికి చెందిన డబ్లిన్ నగరంలో ఉన్న ఒక నార్త్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్‌లో ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా ప్లే చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 

ఆ రెస్టారెంట్‌లో టీవీపై సినిమా ప్రసారం అవుతున్న దృశ్యాలను ఓ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్ వీడియో తీసి షేర్ చేశాడు. సినిమా విడుదలైన ఒక రోజు లోపే ఇలా ప్లే చేయడం చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు.  

 ఇక్కడ అసలు విషయం ఏంటంటే..ఆ రెస్టారెంట్‌లో ప్లే చేసినది థియేటర్ ప్రింట్ కాదని, పైరసీ కాపీ అని తెలుస్తోంది. పైరసీ ద్వారా సినిమా చూపించడం చట్టవిరుద్ధం. ఇది తీవ్రమైన నేరం కిందకి వస్తుంది. అలాంటి కాపీ ఎలా వచ్చిందన్న విషయం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చగా మారింది. అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా ఇలా జరగడం మరింత షాకింగ్‌గా మారింది.

ఇటీవలే సినిమా పైరసీపై ఇండస్ట్రీ గట్టిగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఐబొమ్మ లాంటి వెబ్‌సైట్ల ద్వారా సినిమాలు లీక్ చేసిన కేసులో నిందితులను అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇలాంటి సమయంలో మళ్లీ ఇలా పైరసీ ఘటన జరగడం సినీ పరిశ్రమకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

సినిమా తీయడానికి నిర్మాతలు, దర్శకులు, నటీనటులు ఎంతో కష్టపడతారు. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి సినిమాలు చేస్తారు. అలాంటి సినిమాలను పైరసీ ద్వారా చూపించడం వాళ్ల శ్రమను అవమానించడమే అని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. రెస్టారెంట్ యాజమాన్యం పైరసీని ప్రోత్సహించిందని, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

