  Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని దేవుడు అంటున్న సినీ ప్రేక్షకులు.. ఎందుకంటే..?

Prabhas The Raja Saab: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన తాజా సినిమా ది రాజాసాబ్ విడుదలైన తర్వాత సినిమాకన్నా ఎక్కువగా టికెట్ రేట్ల.. మాత్రం విషయం పెద్ద చర్చగా మారింది. యంగ్ డైరెక్టర్ మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. సినిమా చూసిన తర్వాత కొంతమంది నచ్చిందని చెబుతుంటే..మరికొంతమంది నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
1 /5

ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు తెలంగాణలో టికెట్ ధరల విషయంలో పెద్ద గందరగోళం నెలకొంది. సాధారణంగా పెద్ద హీరోల సినిమాలు.. విడుదలైనప్పుడు టికెట్ రేట్లు భారీగా పెంచడం అలవాటుగా మారింది. కానీ ఇటీవల జరిగిన కొన్ని సంఘటనల తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలోనే టికెట్ రేట్లు పెంచేది లేదని స్పష్టంగా చెప్పడం గమనార్హం.

2 /5

దీంతో ది రాజాసాబ్ సినిమాకు కూడా ప్రీమియర్ షోలు, స్పెషల్ షోల విషయంలో అనుమతులు ఆలస్యమయ్యాయి. ఆన్‌లైన్ బుకింగ్స్ కూడా చివరి నిమిషం వరకు ఓపెన్ కాకపోవడంతో అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే చివరికి ప్రభుత్వం సాధారణ టికెట్ రేట్లకే అనుమతి ఇవ్వడంతో..సింగిల్ థియేటర్లు .. మల్టీప్లెక్స్‌లలో సుమారు 300 రూపాయల ధరకే టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

3 /5

సినిమా ప్రీమియర్లు ముగిసిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల రియాక్షన్లు వైరల్ అయ్యాయి. “సినిమాలో ఏది వర్కౌట్ అయిందో తెలియదు కానీ, టికెట్ ధర మాత్రం బాగా వర్కౌట్ అయింది” అంటూ కొందరు కామెంట్లు పెట్టారు. మరికొందరు మాత్రం “ఇంత ఖర్చు పెట్టి సినిమా చూడాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా చేసినందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి థ్యాంక్స్” అంటూ వీడియోలు షేర్ చేశారు. కొందరు అయితే “నీవు దేవుడివి” అంటూ కూడా కామెంట్ చేయడం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా అసలు నచ్చని వాళ్ళు.. ఇలాంటి సినిమాకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగా టికెట్ రేట్లు ఎక్కువ పెంచుంటే.. కనీసం మొదటిరోజు మొదటి షో కూడా ఎవరు వెళ్ళుండరు.. కాబట్టి పెంచకుండా చేసిన నువ్వు దేవుడివి స్వామి అంటూ రేవంత్ రెడ్డి గురించి తెగ మెచ్చుకుంటున్నారు. మొత్తానికి ప్రభాస్ సినిమా వల్ల రేవంత్ రెడ్డికి ప్రశంసలు అందుతున్నాయి.

4 /5

ఈ మొత్తం వ్యవహారంతో ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. టికెట్ రేట్లు పెంచితేనే సినిమా హిట్ అవుతుందనే ఆలోచన తప్పు. ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తున్నారు. కంటెంట్ బాగుంటేనే థియేటర్లకు వస్తున్నారు. లేదంటే ఓటీటీ కోసం.. వెయిట్ చేస్తున్నారు.

5 /5

అందుకే టాలీవుడ్ ఇప్పుడు ఒక పాఠం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. టికెట్ ధరలు పెంచడం కన్నా, ప్రేక్షకుడికి విలువైన వినోదం ఇవ్వడం ముఖ్యం. ది రాజాసాబ్ సినిమా సందర్భంగా జరిగిన ఈ చర్చ భవిష్యత్తు సినిమాలకు ఒక హెచ్చరికలా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు.

Prabhas The Raja Saab Prabhas Raja Saab Movie Raja Saab ticket prices Raja Saab collections Revanth Reddy Telangana government ticket rates

