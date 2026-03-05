English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Most Eligible Bachelors of india: ప్రభాస్, అనుష్క సహా ఏజ్ 50కు దగ్గర పడుతున్న పెళ్లి కానీ స్టార్స్ ఇంకెవరున్నారంటే..!

Most Eligible Bachelors of india:మన దగ్గర కొంత మంది హీరోలు, హీరోయిన్లు వయసు 50కు దగ్గర పడుతున్న ఇప్పటికీ మింగిల్ కాకుండా సింగిల్ గా జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తున్నారు. హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో సల్మాన్ ఖాన్ 60 ఏళ్లు వచ్చినా ఇప్పటికీ పెళ్లి కాకుండా మిగిలి పోయాడు. మరోవైపు ప్రభాస్ కూడా 50 యేళ్లకు దగ్గర పడుతున్న ఇప్పటికీ మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా సింగిల్ గా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తున్నాడు. 
1 /10

ప్రభాస్.. వయసు 50కు చేరువలో ఉంది. ఈ యేడాది 46 దాటింది.  గత పుష్కర కాలం నుంచి ప్రభాస్ పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడంటూ మీడియాకోడై కూస్తూనే ఉంి. మరి 2026లో విజయ్ దేవరకొండ వంటి వారు ఓ ఇంటి వాడయ్యాడు.ఈ నేపథ్యంలో  ఈ యేడాదిలో అయినా.. ప్రభాస్ బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు ఎండ్ కార్డ్ వేసి మ్యారేజ్ చేసుకొని కొత్త లైఫ్ లో అడుగుపెడతాడా అనేది చూడాలి.  

2 /10

సల్మాన్ ఖాన్.. సల్మాన్ ఖాన్ తాజాగా షష్టి పూర్తి చేసుకున్నారు.  ఇప్పటికీ పెళ్లి కాకుండా బాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 

3 /10

రేఖ.. రేఖ వయసు 71 దాటినా.. ఎంతో మందితో డేటింగ్ చేసినా..రెండు మూడు మ్యారేజ్ జరిగినట్టు వార్తలు వచ్చినా.. స్టిల్  ఇప్పటికీ సింగిల్ గా ఉంటోంది.    

4 /10

టబు.. టబు వయసు 54 యేళ్లు. బాలీవుడ్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ లేడీ  బ్యాచిలర్ అని చెప్పాలి. అప్పట్లో ఓ హీరోను పీకలోతు ప్రేమలో పడింది.కానీ అతను మాత్రం  వేరే కథానాయికను పెళ్లి చేసుకోవడంతో ఇప్పటికీ  సింగిల్ గానే ఉండిపోయింది.   

5 /10

కంగనా రనౌత్.. 39 యేళ్ల కంగనా రనౌత్.. బాలీవుడ్ అగ్ర హీరోయిన్ గా సత్తా చాటుతూనే ఉంది. ప్రస్తుతం  హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మండి నియోజక వర్గం నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ తరుపున లోక్ సభ ఎంపీగా గెలిచి పార్లమెంట్ లో అడుగుపెట్టింది. 

6 /10

సుస్మితా సేన్.. మాజీ విశ్వసుందరి సుస్మితా సేన్ 50 యేళ్లు.  తన జీవితంలో ఎంతో మగాళ్లతో డేటింగ్ చేసింది. వాళ్లతో ఏడడుగులు వేయలేకపోయింది. కానీ పెళ్లి కాకుండానే ఇద్దరు అమ్మాయిలకు దత్తత తీసుకొని తల్లి అయింది. 

7 /10

అనుష్క శెట్టి.. వయసు 44 యేళ్లు దాటింది. అంతేకాదు ఇప్పటికే లేడీ బ్యాచిలర్ గానే జీవితాన్ని లీడ్చ చేస్తోంది. ప్రభాస్ ఈమెకు మంచి మిత్రుడు. దీంతో అతనితో మ్యారేజ్ పుకార్లు ఎన్నో సార్లు  షికార్లు చేసాయి. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ లేడీ బ్యాచిలర్ అని చెప్పాలి.

8 /10

అభయ్ డియోల్.. అభయ్ డియోల్ వయసు 50కు దగ్గరకు తనకు తగ్గ అమ్మాయి దొరకలేదనే సాకుతో  ఇప్పటికీ సింగిల్ గానే లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తున్నట్టు పలు ఇంటర్వ్యూల్లో పేర్కొన్నాడు.  

9 /10

అక్షయ్ ఖన్నా..  అక్షయ్ ఖన్నా.. ప్రస్తుతం మోస్ట్ వాంటెడ్ విలన్ అని చెప్పాలి. ‘ఛావా’తో పాటు ‘దురంధర్’లో ఈయన విలనిజానికి అందరు ఫిదా అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఇతని వయసు 50 దాటినా..ఒంటరి జీవితాన్నే గడుపుతున్నాడు. 

10 /10

కరణ్ జోహార్.. వయసు 53 యేళ్లు దాటినా..ఈ బాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ డైరెక్టర్ కమ్ నిర్మాత.. మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా సింగిల్ గానే ఉన్నాడు.  ప్రస్తుతం అడపాదడపా సినిమాలు చేస్తున్నాడు.    

