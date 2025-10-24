English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Prabhas Vs Venkatesh: ఒకే కథతో వెంకటేష్, ప్రభాస్ చేసిన ఈ సినిమాలు తెలుసా.. హిట్ ఎవరిదంటే..!

Prabhas Vs Venkatesh: ఒకే కథతో వెంకటేష్, ప్రభాస్ చేసిన ఈ సినిమాలు తెలుసా.. హిట్ ఎవరిదంటే..!

Prabhas Vs Venkatesh: సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకే స్టోరీతో .. దాదాపు ఒకే తరహా లైన్ ఉన్న కథలతో  పలు చిత్రాలు  తెరకెక్కడం సహజం.  ఇలా ఒకే కథతో వెంకటేష్, ప్రభాస్ హీరోలుగా సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాయి. అందులో హిట్ ఎవరు అందుకున్నారనే విషయానికొస్తే.. 
1 /6

Prabhas Vs Venkatesh:  అవును ఒకే తరహా కథతో   వెంకటేష్ ఫ్లాష్ అందుకుంటే..  ప్రభాస్ మాత్రం సూపర్ హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. సినిమా రంగంలో  ఒకే తరహా  స్టోరీ లైన్ లతో పలు చిత్రాలు  తెరకెక్కడం కామనే. 

2 /6

ఈ రూట్లోనే  వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా..  దాసరి నారాయణ రావు డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన  చిత్రం ‘టూటౌన్ రౌడీ. ఈ సినిమా బాలీవుడ్ లో అనిల్ కపూర్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘తేజాబ్’ మూవీకి రీమేక్ గా తెలుగులో తెరకెక్కించారు.  

3 /6

కానీ టూటౌన్ రౌడీ చిత్రం తెలుగు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా నడవలేదు. ఇక ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ పెదనాన్న కృష్ణంరాజు మరో ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ లో యాక్ట్ చేసారు.  

4 /6

చాలా యేళ్ల తర్వాత ప్రభాస్ ను హీరోగా ఫస్ట్ హిట్ అందుకున్న చిత్రం ‘వర్షం’. త్రిష కథానాయికగా  శోభన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా  కథ కూడా దాదాపు ‘టూ టౌన్ రౌడీ’ చిత్రానికి దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి. దాదాపు 70 శాతం కథ ఒకే తరహాలో సాగుతుంది.   

5 /6

వర్షం, టూ టౌన్ రౌడీ  రెండు చిత్రాల మెయిన్ స్టోరీ ప్లాట్ ఒకటే అయినా.. స్క్రీన్ ప్లే మాత్రం  డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది.  అప్పట్లో వెంకటేష్.. ‘టూటౌన్ రౌడీ’ స్టోరీతో ఫ్లాస్ ను మూటగట్టుకున్నాడు. కానీ  ఎన్నో యేళ్ల తర్వాత అదే తరహా కథతో ప్రభాస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర తిరుగులేని బ్లాక్ బస్టర్ ను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.  

6 /6

తెలుగులో ప్రభాస్ కు  స్టార్ డమ్ తీసుకొచ్చిన ‘వర్షం’ చిత్రాన్ని .. ఆ తర్వాత  హిందీలో టైగర్ ఫ్రాఫ్ కథానాయకుడిగా ‘బాఘీ’ టైటిల్ తో రీమేక్ చేయడం విశేషం. బాఘీ అంటే రెబల్ అని అర్ధం. అక్కడ కూడా ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ కావడం విశేషం. 

Prabhas Vs Venkatesh Prabhas Venkatesh The Rajasaab Two Town Rowdy Varsham Bahubali epic Fauzi Spirit Tollywood

Next Gallery

Gold Rate: మహిళలు.. ఒక వారం ఓపిక పట్టండి.. తులం బంగారం ధర రూ. 56వేలు తగ్గడం ఖాయం.. సాక్ష్యం ఇదిగో..!!