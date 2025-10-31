Prabhas-Bunny Net Worth: ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్.. ఈ ఇద్దరు హీరోలు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో సూపర్ స్టార్ల్గా ఎదిగారు. బాహుబలి సినిమాతో ప్రభాస్.. పుష్ప సినిమాతో అల్లు అర్జున్.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. బాక్సాఫీస్ రాజులుగా మారిన ఈ ఇద్దరు స్టార్లకు.. ఇండియాలోనే కాకుండా వరల్డ్ వైడ్గా లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్లలో ఎవరు అత్యంత రిచ్ హీరోనో.. వారి నెట్వర్త్ ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ బాహుబలి సినిమా తర్వాత సాహో, సలార్, కల్కి 2898 AD వంటి భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలలో నటించాడు. ఈ సినిమాలతో డార్లింగ్ సినీ ఇండస్ట్రీలోనే అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన హీరోగా నిలిచాడు. ఫోర్బ్స్ ఇండియా ప్రకారం 2025 నాటికి రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ నికర విలువ రూ. 241 కోట్లు.
అల్లు అర్జున్ తెలుగు సినిమాల్లోనే హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న నటుడు. 2003లో గంగోత్రి సినిమాతో అరంగేట్రం చేసి తక్కువ కాలంలోనే సూపర్ స్టార్ అయ్యాడు బన్నీ. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 2025 ప్రకారం ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నికర విలువ దాదాపు రూ. 460 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
46 ఏళ్ల ప్రభాస్కి హైదరాబాద్లో 60 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఇల్లు.. ముంబైలో 10 కోట్ల విలువైన ఆస్తి.. అలాగే ఇటలీలో రియల్ ఎస్టేట్ పోర్ట్ఫోలియో కూడా ఉంది.
అంతేకాకుండా డార్లింగ్కి భీమవరంలో 84 ఎకరాల ఫామ్హౌస్ కూడా ఉండగా.. హైదరాబాద్ సమీపంలో మరొక ఇల్లు నిర్మిస్తున్నారు. ప్రభాస్ గ్యారేజ్ కోట్ల రూపాయల విలువైన ఖరీదైన కార్లతో నిండి ఉంది.
ఇక 42 ఏళ్ల అల్లు అర్జున్ సినిమాల నుండే కాకుండా.. బ్రాండ్స్ అడ్వడైజ్మెంట్స్, మల్టీప్లెక్స్ సినిమాస్, రెస్టారెంట్ ఫ్రాంచైజీల ద్వారా చేతి నిండా సంపాదిస్తున్నాడు.