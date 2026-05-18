Prabhas Vs Balakrsihna: అవును ఆ తరంలో బాలకృష్ణకు మాత్రమే సాధ్యమైన ఈ రికార్డు. ఈ జనరేషన్లో ప్రభాస్ కు మాత్రమే ఈ రికార్డు సాధ్యమైంది. ఇక ‘బాహుబలి’ సిరీస్ తో ప్రభాస్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యాడు. ఓ రకంగా మన దేశంలో ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ కు ద్వారాలు తెరిచింది. అయితే 90లలో నందమూరి బాలకృష్ణ అప్పట్లో తన తరంలో ఏ హీరోకు సాధ్యం కానటువంటి ప్యాన్ ఇండియా సక్సెస్ హిందీ మార్కెట్ లో అందుకోవడం విశేషం
Balayya Vs Prabhas :రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో ప్రభాస్ కథానాయకుడి తెరకెక్కిన ‘బాహుబలి’ సిరీస్ తో దేశ వ్యాప్తంగా ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలకు ఓ మార్గం ఏర్పడింది. బాహబలి సాధించిన విజయంతో మన మేకర్స్ అందరు ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. కానీ 90లలోనే బాలకృష్ణ తన ఓ సినిమాతో ప్యాన్ ఇండియాను షేక్ చేసారు.
90లలో అంటే 1992 సంవత్సరంలో బి.గోపాల్ డైరెక్షన్ లో విజయ లక్ష్మీ ఆర్ట్స్ పతాకంపై టి.త్రివిక్రమ్ రావు ప్రొడ్యూసర్ గా బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా ‘రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్’ చిత్రం తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీ తెలుగులో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు తెలుగులో పోలీస్ సినిమాలు అంటే నిప్పులాంటి మనిషి, కొండవీటి సింహం, అంకుశం తర్వాత ఖాకీ సినిమాల్లో రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్ ఓ ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలిచిపోయింది. అప్పటి వరకు పోలీస్ పాత్రలంటే నీతి, నిజాయితీతో ఉండేవి. కానీ ఈ మూవీలో అన్యాయం అంతం చేయడానికి పోలీసు .. రౌడీ గా మారిన తప్పులేదని ‘రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్’ చిత్రంలో చూపించడం అప్పట్లో పెద్ద హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
లారీ డ్రైవర్ చిత్రం తర్వాత బాలకృష్ణ, బి.గోపాల్ కలయికలో వచ్చిన రెండో మూవీ ‘రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్’. ఈ మూవీలో బాలకృష్ణ కు జోడిగా విజయ శాంతి హీరోయిన్ గా నటించింది. మిగతా పాత్రల్లో హరీష్, మోహన్ రాజు, కెప్టెన్ రాజు, సాయి కుమార్, కోట, జగ్గయ్య తదితరులు నటించారు. ‘రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్’ బాలకృష్ణ, విజయశాంతి కాంబోలో వచ్చిన 16వ చిత్రం. ఈ సినిమా తర్వాత వీళ్లిద్దరు చివరగా ‘నిప్పురవ్వ’ సినిమాలో జంటగా యాక్ట్ చేశారు. ఆ రోజుల్లోనే ఈ సినిమా 35 సెంటర్స్ లలో 100 రోజులుకు పైగా నడిచింది. అంతేకాదు పలు కేంద్రాల్లో రికార్డులు తిరగరాసింది.
తెలుగులో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన ‘రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్’ చిత్రాన్ని తమిళంలో ‘ఆటోరాణి’గా డబ్ చేసి రిలీజ్ చేశారు. అక్కడ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. . ఇక హిందీలో ఈ సినిమాను ‘రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్’ టైటిల్ తోనే డబ్ చేసి విడుదల చేస్తే అక్కడ ఓ రేంజ్ లో ఇరగదీసింది. ఈ చిత్రం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎక్కువ వసూల్లు రాబట్టిన హిందీ డబ్బింగ్ మూవీగా ‘రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్’ ముంబై మార్కెట్ లో సరికొత్త రికార్డులను తిరగ రాసింది. అంతకు ముందు కొన్ని తెలుగు సినిమాలు కూడా హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్ మంచి వసూళ్లనే సాధించిన చిత్రాలున్నాయి.
ఒక రకంగా అప్పట్లోనే ప్యాన్ ఇండియాను దడదడలాడించిన చిత్రంగా నిలిచిపోయింది రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్. ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణ.. ఇన్ స్పెక్టర్ రామరాజు పాత్రలో నటిస్తే.. ఆటోరాణిగా విజయశాంతి నటించింది. బొబ్బర్ లంక రామబ్రహ్మం పాత్రలో దివంగత మోహన్ రాజ్ విలన్ గా నటించారు. కోట శ్రీనివాస రావు ఇంపార్టెంట్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాకు ఆంజనేయ పుష్పానంద్ కథను అందించారు. పరుచూరి బ్రదర్స్ స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. కోటగిరి వేంకటేశ్వరరావు ఎడిటర్ గా వ్యవహరించారు. వియస్ఆర్ స్వామి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అందించారు.
‘రౌడీ ఇన్స్పెక్టర్’ చిత్రం తర్వాత త్రివిక్రమ్ రావు నిర్మాణంలో బాలయ్య.. ‘బొబ్బిలి సింహం’ సినిమా వచ్చింది. ఏ.కోదండరామిరెడ్డి డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రం కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. మొత్తంగా రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్.. 90లలో బాక్సాఫీస్ ను ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో బాహుబలి సినిమా కంటే ముందు షేక్ చేసిన చిత్రంగా నిలవడం విశేషం.