Prabhas Vs Deepika: దీపికకు గొంతెమ్మ కోరికలు అంటున్న ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్‌.. ఆమె ఫ్యాన్స్‌ రియాక్షన్‌, సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ..!

Prabhas Vs Deepika Fans War: సోషల్ మీడియాలో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనే ఫ్యాన్స్ మధ్య రచ్చ జరుగుతోంది. ఇటీవలే కల్కీ 2 సినిమా నుంచి దీపికను పక్కనబెట్టడంతో ఇద్దరు స్టార్లకు సంబంధించిన ఫ్యాన్స్ మధ్య వార్ జరుగుతోంది.
ప్రభాస్ నటించిన కల్కీ 2 సినిమా నుంచి దీపికను పక్కనబెట్టడంతో సోషల్ మీడియా వేధికగా ఇద్దరు ఫ్యాన్స్ మధ్య రచ్చ నడుస్తోంది. ప్రధానంగా దీపిక గొంతెమ్మ కోరికలు కోరతారని, పని గంటల పేరుతో ఇబ్బంది పెడతారని డార్లింగ్ అభిమానులు అంటున్నారు..
మరోవైపు అలా గొంతెమ్మ కోరికలు కోరితే, కల్కీ 1 సినిమాలో ప్రెగ్నెంట్గానే దీపిక నటించారు. ఎక్కువ కమిట్మెంట్ లేదా ఇంకేం కమిట్మెంట్ కావాలని ఆమెకు మద్ధతు ఇస్తున్నారు. ఎస్ఎంల కౌంటర్ కూడా ఇస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా రెబల్స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన కల్కీ సినిమాలో దీపికా పదుకొన నటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, నిన్న ఈ సినిమా సీక్వెల్లో మాత్ర ఆమె నటించలేదని మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించారు.
కల్కీ 2 లో దీపిక భాగం కాదని అన్నీ విధాలుగా పరిశీలించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎందుకంటే కల్కీ వంటి సినిమాల్లో నటించే నటీనటులకు ఎక్కువ కమిట్మెంట్ అవసరం
అందుకే దీపిక తదుపరి సినిమాలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అని వైజయంతి మూవీస్ ట్వీట్ చేసింది. దీంతో నిన్నటి నుంచి ప్రభాస్, దీపిక ఫ్యాన్స్ మధ్య సోషల్ మీడియా వేధికగా రచ్చ నడుస్తోంది.