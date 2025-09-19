English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas Vs Deepika: దీపికకు గొంతెమ్మ కోరికలు అంటున్న ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్‌.. ఆమె ఫ్యాన్స్‌ రియాక్షన్‌, సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ..!

Prabhas Vs Deepika Fans War: సోషల్‌ మీడియాలో ప్యాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌, హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొనే ఫ్యాన్స్‌ మధ్య రచ్చ జరుగుతోంది. ఇటీవలే కల్కీ 2 సినిమా నుంచి దీపికను పక్కనబెట్టడంతో ఇద్దరు స్టార్లకు సంబంధించిన ఫ్యాన్స్‌ మధ్య వార్‌ జరుగుతోంది. 
 
1 /5

ప్రభాస్‌ నటించిన కల్కీ 2 సినిమా నుంచి దీపికను పక్కనబెట్టడంతో  సోషల్‌ మీడియా వేధికగా ఇద్దరు ఫ్యాన్స్‌ మధ్య రచ్చ నడుస్తోంది. ప్రధానంగా దీపిక గొంతెమ్మ కోరికలు కోరతారని, పని గంటల పేరుతో ఇబ్బంది పెడతారని డార్లింగ్‌ అభిమానులు అంటున్నారు..  

2 /5

మరోవైపు అలా గొంతెమ్మ కోరికలు కోరితే, కల్కీ 1 సినిమాలో ప్రెగ్నెంట్‌గానే దీపిక నటించారు. ఎక్కువ కమిట్మెంట్‌ లేదా ఇంకేం కమిట్‌మెంట్‌ కావాలని ఆమెకు మద్ధతు ఇస్తున్నారు. ఎస్‌ఎంల కౌంటర్‌ కూడా ఇస్తున్నారు.  

3 /5

ఇదిలా ఉండగా రెబల్‌స్టార్‌ ప్రభాస్‌ నటించిన కల్కీ సినిమాలో దీపికా పదుకొన నటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, నిన్న ఈ సినిమా సీక్వెల్‌లో మాత్ర ఆమె నటించలేదని మూవీ మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.  

4 /5

కల్కీ 2 లో దీపిక భాగం కాదని అన్నీ విధాలుగా పరిశీలించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎందుకంటే కల్కీ వంటి సినిమాల్లో నటించే నటీనటులకు ఎక్కువ కమిట్మెంట్‌ అవసరం  

5 /5

అందుకే దీపిక తదుపరి సినిమాలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అని వైజయంతి మూవీస్‌ ట్వీట్‌ చేసింది. దీంతో నిన్నటి నుంచి ప్రభాస్‌, దీపిక ఫ్యాన్స్‌ మధ్య సోషల్‌ మీడియా వేధికగా రచ్చ నడుస్తోంది. 

