Prabhas: తిరుమలకు జంటగా వెళ్లిన ప్రభాస్, త్రిష.. దగ్గర ఉంది మరి కార్ ఎక్కించిన హీరో..!

Prabhas Trisha: వర్షం, పౌర్ణమి, బుజ్జిగాడు సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకున్న జంట ప్రభాస్, త్రిష. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన వర్షం సినిమా ప్రభాస్ కెరియర్ లోనే మొదటి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో వీళ్ళిద్దరి కెమిస్ట్రీ కూడా అందరిని ఆకట్టుకుంది. తాజాగా వీళ్ళిద్దరికీ సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు వైరల్ గా మారాయి..
నాలుగుపదుల వయసు వచ్చిన ఇంకా పెళ్లి చేసుకొని వారిలో.. ప్రభాస్ ముందుంటారు. మరోపక్క 43 సంవత్సరాలు వచ్చిన ఇంకా త్రిష కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదు. వీళ్ళిద్దరికీ తెలుగులో వర్షం సినిమా మంచి విజయం అందించింది. 

వర్షం సినిమాతోనే వీళ్లిద్దరూ కూడా స్టార్స్ గా మారారు. ఇక ఆ తరువాత పౌర్ణమి, బుజ్జిగాడు లాంటి సినిమాల్లో కనిపించారు.  ఈ రెండు సినిమాలు కూడా ఇండస్ట్రీలో మంచి విజయం అందుకున్నాయి. 

ఆ తరువాత వీరిద్దరూ కలిసి ఎటువంటి సినిమాలో కనిపించలేదు. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ కూడా తమ కెరియర్స్ లో టాప్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు. ప్రభాస్ స్టార్ హీరోగా కొనసాగగా.. నాలుగు పదుల వయసు దాటిన ఇంకా త్రిష కూడా స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతోంది. 

తాజాగా ప్రభాస్, త్రిష జంటగా తిరుమలలో కనిపించిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అనేక ఫోటోలో తిరుమల వీధుల్లో కనిపించారు. ఆ తరువాత త్రిషను స్వయంగా ప్రభాస్ కార్ ఎక్కించే ఫోటో కూడా వైరల్ అయింది. 

ఇదేంటి వీళ్లిద్దరూ తిరుమలలో ఇంత సన్నిహిత్యంగా ఉన్నారు అన్న కామెంట్లు కూడా వచ్చాయి. తీరా చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఏఐ ఫోటోలు. ఈ ఫోటోలు.. అస్సలు ఏఐ ఫోటోల లాగా లేకపోవడంతో అందరూ ఇంతలా ఎవరు సృష్టించారు అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

