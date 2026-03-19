Prabhu Deva: ₹14 కోట్ల పెట్టుబడి… లాభం మాత్రం ₹35 లక్షలు... ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ప్రభుదేవా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం..!

Prabhu Deva: ప్రఖ్యాత నటుడు, డ్యాన్సర్.. కొరియోగ్రాఫర్ ప్రభుదేవా ఇటీవల చేసిన రియల్ ఎస్టేట్ డీల్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. చాలా మంది రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఎప్పుడూ లాభమే వస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ ప్రభుదేవా ఉదాహరణ చూస్తే అలాంటి అభిప్రాయం ఎప్పుడూ నిజం కాకపోవచ్చు అని తెలుస్తోంది.
ప్రభుదేవా 2012లో ముంబైలోని మహాలక్ష్మి ప్రాంతంలో రెండు ఫ్లాట్లు కొనుగోలు చేశారు. ఆ సమయంలో ఈ రెండు ఫ్లాట్ల కోసం ఆయన సుమారు రూ.14.45 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ఈ ఫ్లాట్లు హై రైజ్ బిల్డింగ్లో 32వ మరియు 33వ అంతస్తుల్లో ఉన్నాయి. ఒక్కో ఫ్లాట్ సుమారు 1,295 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం కలిగి ఉంది.
అయితే, దాదాపు 14 సంవత్సరాల తర్వాత, అంటే 2026లో ఈ రెండు ఫ్లాట్లను ఆయన అమ్మేశారు. అమ్మిన మొత్తం విలువ రూ.14.80 కోట్లు మాత్రమే. అంటే మొత్తం మీద ఆయనకు వచ్చిన లాభం కేవలం రూ.35 లక్షలు మాత్రమే. ఇది చాలా చిన్న లాభంగా చెప్పుకోవాలి.
శాతం పరంగా చూస్తే, ఇది కేవలం 2.4% పెరుగుదల మాత్రమే. ఈ స్థాయి రాబడి ద్రవ్యోల్బణాన్ని కూడా కవర్ చేయలేకపోతుంది. అంటే ఈ పెట్టుబడి ద్వారా పెద్దగా ప్రయోజనం పొందలేకపోయారని చెప్పాలి.
ఇదిలా ఉండగా, ముంబై .. బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ప్రాపర్టీ ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం 2019 తర్వాత ఈ నగరాల్లో ధరలు దాదాపు 97% వరకు పెరిగాయి. అయినప్పటికీ, అన్ని ప్రాపర్టీలకు ఒకే విధమైన వృద్ధి ఉండదు అని ఈ ఘటన చూపిస్తుంది.
2025లో ఇండియాలో ప్రాపర్టీ ధరలు సగటున 3.6% పెరిగాయి. కానీ హౌసింగ్ సేల్స్ కొంచెం తగ్గాయి. అంటే డిమాండ్ కొంత తగ్గినప్పటికీ ధరలు పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపించింది.
ప్రభుదేవా చేసిన ఈ డీల్ ఒక ముఖ్యమైన పాఠాన్ని చెబుతోంది. రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టడం అంటే ఎప్పుడూ భారీ లాభాలు వస్తాయని అనుకోవడం తప్పు. మార్కెట్ పరిస్థితులు, డిమాండ్, లొకేషన్ వంటి అంశాలపై ఆధారపడి లాభం మారుతుంది. కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పూర్తిగా ఆలోచించి, సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అని ఇది చూస్తే అర్థమవుతుంది.