Viksit Bharat Rozgaar Yojna: యువత కోసం రూ. 1లక్ష కోట్లు.. కొత్త స్కీమ్ ప్రకటించిన ప్రధాని మోదీ..!!

Viksit Bharat Rozgaar Yojna: దేశంలోని యువత కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎన్నో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. 2024 నాటికి లక్ష్యాలను చేరుకోవాలంటే యువతకు మరింత ప్రోత్సాహం అందించాలని కోరుకుంటున్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఆగస్టు 15వ తేదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన కొత్త స్కీమును ప్రకటించారు.
ప్రధాని మోదీ ఢిల్లీలోని ఎర్ర కోట నుంచి ఇచ్చిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే రూ. 1లక్ష కోట్ల విలువైన ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్ గార్ యోజన స్కీమును ప్రకటించారు. ఈ స్కీము ఆగస్టు 1, 2025 నుంచి జులై 31, 2027 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. ఇది దాదాపు 3.5కోట్ల యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను అందిస్తుంది. వీరిలో 1.92 కోట్ల మంది మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరిన వాళ్లు ఉంటారు.
ఈ స్కీము కింద మొదటిసారి ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో ఉద్యోగం పొందిన యువతకు కేంద్రం నుంచి రూ. 15000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తారు. ఈ మొత్తం కూడా రెండు వాయిదాల్లో చెల్లిస్తారు. 6 నెలల సేవ తర్వాత మొదటి వాయిదా, ఏడాది తర్వాత ఆర్థిక సాక్షరత కార్యక్రమం పూర్తి చేసిన తర్వాత రెండో వాయిదాను చెల్లిస్తారు.
ఈ ఆర్థిక సహాయం ఆధార్ బ్రిడ్జ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ ఫర్ రూపంలో చెల్లిస్తారు. ఈ స్కీము యువతో ఆర్థిక సాక్షరతను పెంపొందించడంతోపాటు ఒక భాగం డబ్బును స్థిర ఆదాయ సాధనంలో ఉంచి తర్వాత విత్ డ్రా చేసుకునే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ స్కీమును రెండు భాగాలు విభజించారు. అందులో ఏ మొదటిసారిగా ఉద్యోగులపై ఫోకస్ పెడుతుంది. వారు ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ లో నమోదు చేసుకుని ఉండాలి. నెలలవారీ జీతం లక్షకు మించి ఉండకూడదు. భాగం బి యజమానులకు సంబంధించి. వారు కొత్త ఉద్యోగులను నియమించుకునేందుకు ప్రోత్సాహకాలను అందుకుంటారు.
50 కంటే తక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్న సంస్థలు కనీసం రెండు అదనపు ఉద్యోగులను 50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉద్యోగులు ఉన్న సంస్థలు కనీసం 5 అదనపు ఉద్యోగులను నియమించాల్సి ఉంటుంది. యజమానులకు రూ. 3,000 చొప్పున రెండేళ్లపాటు తయారీ రంగంలో మూడో, నాలుగు ఏళ్లకు కూడా ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి.
ప్రధాని మోదీ నేత్రుత్వంలోని యూనియన్ కేబినెట్ ఈ స్కీమును రూ. 99, 446 కోట్ల బడ్జెట్ ఆమోదించింది. ఈ యోజన ముఖ్యంగా తయారీ రంగంపై ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతూ పలు రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడం ద్వారా ఆర్థిక వ్రుద్ధిని వేగవంతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2047నాటికి వికసిత భారతదేశ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఈ స్కీమ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ప్రధాని తెలిపారు.
ఈ స్కీము ఇప్పటికే అమల్లో ఉండి. యువత దీని ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారు. దీని వల్ల యువతకు వారి భవిష్యత్తుకు కొంత భరోసా ఇచ్చినట్లు అవుతుందని కేంద్రం భావిస్తుంది. యువతను ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాలవైపు నడిపించేందుకు కీలకంగా మారనుంది. ఈ స్కీమును ఎర్రకోటపై ప్రకటించడం ద్వారా మోదీ దీనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న విషయాన్ని వెల్లడించారు.