Pragya Jaiswal: జిమ్ బయట కింద భాగాన్ని పట్టుకొని అసభ్యకరంగా ప్రవర్తన ..వీళ్లు లెస్బియన్లా?

Pragya Jaiswal Gym: ప్రగ్యా జైస్వాల్కు సంబంధించిన జిమ్ బయట వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. పర్పుల్ యోగా వేర్లో సింపుల్గా కనిపించిన ఆమె లుక్ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంది.
ప్రగ్యా జైస్వాల్ అంటే తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. అందం, అభినయం మాత్రమే కాదు ఫిట్నెస్ విషయంలో కూడా ఆమె చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత నెటిజన్లు ఒక్కసారిగా ఆమె వింటర్ లో హీట్ పెంచేసింది అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఈ వీడియోలో ప్రగ్యా జైస్వాల్ జిమ్ బయట కనిపించింది. పర్పుల్ కలర్ యోగా వేర్లో చాలా సింపుల్గా, న్యాచురల్గా ఆమె కనిపించింది. ఎలాంటి మేకప్ లేకుండా, సాధారణ లుక్లో ఉన్నప్పటికీ… ఆమె లుక్ మాత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె జిమ్ నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలో అక్కడే ఉన్న ఆమె ఫ్రెండ్స్ ఆమెను చూసి పిలిచారు. ఆమె స్నేహితులతో నవ్వుతూ హగ్ చేసుకుని అందరినీ పలకరించింది.
ఆ సమయంలో ఒక ఫ్రెండ్..ఆమె కింద పార్ట్.. గిల్లీ మరీ పిలవడం అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. పబ్లిక్ లో ఆమె చేసిన పనికి అందరూ అవాక్కయ్యారు. అసలు ఆమె ఎవరు? ఆమె ఎందుకు ప్రగ్య ను అలా పిలిచింది అని అందరూ షాక్ అయ్యారు. తర్వాత ప్రగ్య మాత్రం చాలా కాజువల్గా, ఫ్రెండ్లీగా ఆమెను హగ్ చేసుకుంది.
ఈ వీడియో రిలీజ్ అయిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ల వర్షం మొదలైంది. కొందరు ఆ అమ్మాయి చేసిన పని గురించి మాట్లాడుతుంటే.. మిగతావారు ప్రగ్య న్యాచురల్ బ్యూటీ, ఫిట్ నెస్ ఫ్రీక్ అంటూ ఆమె సింప్లిసిటీ గురించి కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు. కొంతమంది ఏకంగా వీళ్ళు లెస్బియన్స్ ఆ ..ఇలా అసహ్యంగా బిహేవ్ చేశారు అని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. View this post on Instagram A post shared by Bollywood Insider (@bollywoodinsider.in)
ప్రగ్య జైస్వాల్ సినిమాల్లో ఎంత గ్లామర్గా కనిపిస్తుందో రియల్ లైఫ్లో ఇంకా గ్లామర్ గా ఉంది అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక సినిమాల పరంగా చూస్తే ప్రగ్య ఈమధ్యనే డాకూ మహరాజ్, అఖండ 2 సినిమాల్లో నటించింది. సినిమాలు పెద్దగా ఆడకపోయినా ఆమె నటనతో మాత్రం బాగానే మెప్పించింది.